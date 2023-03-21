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Ford, Yeni Elektrikli Otomobil Modeli Explorer’ı Tanıttı!

Günümüzün en büyük araba markalarından Ford, bugün Avrupa pazarı için tasarladığı Explorer modelini tanıttı.

İbrahim Özbek

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ford explorer

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Günümüzün en büyük araba markalarından Ford, bugün Avrupa pazarı için tasarladığı Explorer modelini tanıttı.

Ünlü otomobil markası Ford, bugün düzenlediği etkinlikte birçok modelini ve yeni özelliği tanıttı. Bunlardan en dikkat çekeni ise Avrupa için tasarlanan elektrikli otomobil Explorer oldu. Şu an için Avrupa pazarı için satışa çıkacak olan Explorer, ilerleyen dönemlerde ABD ve dünyanın diğer ülkelerinde de satışa çıkacak.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber elektrikli otomobiller insanların hayatında iyice yer etmeye başladı. Avrupa’da birçok ülke elektrikli arabalar için gerekli altyapı sistemini döşemeye başladı. Bu süreçte birçok ülke kendi elektrikli otomobilini piyasaya sürdü.

ford explorer

Ford da elektrikli dönüşümünü en az Alman üreticiler kadar ciddiye alıyor. Öyle ki 50 yıldır herkesin bildiği ikonikleşen Mustang’den ABD’nin en çok satan otomobili/kamyoneti olan F-150’ye kadar bütün modellerinde elektrikli versiyonlar tanıtmaya başladı.

Ford Explorer, Avrupa’da 500 bin şarj istasyonu ile tam uyumlu olarak çalışacak. Ford Explorer, Nissan Ariya ve Kia EV5’e rakip olarak otomobil dünyasına giriş yaptı. Performansını ilerleyen günlerde hep beraber göreceğiz.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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