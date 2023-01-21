Forspoken Oynanış Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzde birden fazla oyun piyasaya çıkmakta bu oyunlardan birisi olan Forspken adını şimdiden söz ettirmeye başladı. Oyuncuların oldukça merak ettiği oyunlardan biri olan Forspoken oldukça keyifli bir oyun olacak gibi gözüküyor. Bugünkü yazımızın konusu ise Forspoken oynanış videosuna göz atacağız.

Oyunun konusuna gelecek olursak sizlere kısaca bahsedelim; Forspoken, genç bir New Yorklu olan Frey’in güzel ve acımasız Athia topraklarına yaptığı yolculuğunu anlatan aksiyon macera oyunudur. Grafiklerine ve oyun içi mekaniklerine göz attığımız zaman oldukça başarılı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Oyunun çıkış tarihine gelecek olursak; Oyun, 24 Ocak‘ta PS5 ve PC ile oyuncular ile buluşacak Square Enix’in oyunu, Sony platformuna iki yıl boyunca özel olacak ve en az 23 Ocak 2025’e kadar diğer konsollarda yayınlanmayacak.

En önemli konu ise oyunun fiyatı konusu oldu ülkemizde de yaşadığımız kur dalgalanmasının etkisi ile oyunun fiyatı hem PC ve hem PS5 için 699 TL olarak belirlendi.

Forspoken Sistem Gereksinimleri!