Fortnite iOS Cihazlara Geliyor – İşte Tüm Detaylar!

Halihazırda web kullanıcıları için görücüye çıkan Nvidia GeForce Now oyun akışı hizmeti; şimdi de App Store’a geliyor. Ve bununla birlikte Epic Games’in sahibi olduğu Fortnite oyunu, iOS cihazlar için satışa çıkacak.

Sunucu kapasitesini, grafik dağıtımını ve dokunmatik kontrolleri test etmek için; önümüzdeki hafta kapalı bir beta sürümü çıkacak. Şirket şimdiden kayıt almaya başladı ve önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanıcılara toplu olarak; beta erişimi verecek.

Duyuruyu yapan Nvidia, “GeForce Now kitaplığındaki PC oyunları en iyi mobil cihazlarda; bir gamepad ile deneyimlenirken, GeForce NOW ekibi tarafından oluşturulan dokunmatik kontrollerin tanıtımı; Fortnite ile başlayan oyuncular için daha fazla seçenek sunuyor.” dedi. Şirket ayrıca gelecekte daha fazla oyun sunmayı planladığını da sözlerine ekledi.

Şu anda mevcut olan bilgilere göre, kullanıcıların bunun için ücretli bir GeForce Now üyeliğine ihtiyacı olmayacak. Erişim izni verilen kullanıcılar, Fortnite’ı iOS’ta Safari ve Android’de GeForce Now uygulaması üzerinden oynayabilecek. Beta sürümü için belirli bir tarih yok.

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