Fortnite Sistem Gereksinimleri – Fortnite Kaç GB?

Günümüzde oyun piyasasın en sansasyonel oyunlarından olan Fortnite, milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Battle Royale oyunlara yeni bir soluk getiren Fortnite, oyunseverlerin tüm aksiyon ihtiyacını karşılıyor. Bugünkü yazımızda sizlere oyun dünyasına damgasını vuran Fortnite oyunun sistem gereksinimleri hakkında bilgi vereceğiz.

2017 yılıyla beraber oyun dünyasına adım atan Fortnite, kısa süre içerisinde büyük bir başarı elde etti. Piyasaya girdikten sonra kısa sürede listelerde üst sıralara oynamaya başladı. Çıktıktan bir yıl sonra 100 milyon oyuncu barajını aşan Fortnite, günümüzde 200 milyonu aşan bir oyuncu kitlesine sahip.

Tamamen ücretsiz bir şekilde piyasada yer alan Fortnite, her geçen gün kendisini geliştiriyor. Ayrıca yayıncı dünyasında da oldukça popüler olan Fortnite, birçok yayında karşımıza çıkıyor. Özellikle Fortnite oyununa başlayacakların aklında birçok soru yer alıyor. Bunlardan ilk Fortnite kaç GB? Fortnite sistem gereksinimleri nedir? Cepkolik ailesi olarak sizlere bu soruların cevaplarını vereceğiz.

Fortnite Kaç GB?

Battle Royale oyunlara yeni bir soluk getiren Fortnite, 2017 yılından beri oyunseverlerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Öncelikle Fortnite içerisinde yükselmek ve kaliteli bir oyun geçirmek istiyorsanız, muhteşem bir sisteme sahip olmanıza gerek yok. Fortnite, düşük sisteme sahip oyuncuları da düşünmüş ve onların ihtiyaçlarına göre bir geliştirme yapmıştır.

Fortnite, directx 11 sürümünü destekleyerek düşük sisteme sahip oyuncuları düşündüğünü kanıtlamıştır. Ayrıca bu özelliği ile beraber diğer Batte Royale oyunların önüne geçmiştir. Asıl önemli soru olan Fortnite’ın boyutudur. Eğer kişisel bilgisayarınıza Fortnite’ı indirmeyi düşünüyorsanız, 30 GB bir depolama alanına sahip olduğunu bilmeniz gerekir.

Fortnite Sistem Gereksinimleri

Fortnite Minimum Sistem Gereksinimleri şu şekilde;

İşletim Sistemi: Windows 7 64bit, Windows 8 64bit, Windows 10 64bit

İşlemci: Intel Core i3-4330TE 2.4GHz veya AMD Phenom II X4 805

RAM: 4 GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce GT 520 V2 veya Intel HD Graphics 4000 (Minimum 1 GB Bellek)

DirectX: DX 11 / Versiyon 11

Depolama Alanı: 30 GB

Fortnite Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri şu şekilde;

İşletim Sistemi: Windows 7 64bit, Windows 8 64bit, Windows 10 64bit

İşlemci: Intel Core i5-4690K @3.50GHz veya AMD FX-8370 @ 3.4 GHz

RAM: 8 GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 660 ve ya AMD Radeon HD 7870 (En az 2 GB belleğe sahip ekran kartı)

DirectX: DX 11 / Versiyon 11

Depolama Alanı: 30 GB

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