Forza Horizon 5 PC Sistem Gereksinimleri

Birçok yarış severin merakla beklediği Forza Horizon 5, 5 Kasım tarihi ile piyasaya çıkacak. Microsoft‘un piyasaya süreceği yeni yarış oyunu Forza Horizon 5’in sistem gereksinimleri merak konusu oldu. Forza serisinin son oyunu olan Forza Horizon 5, Meksika’da yer alıyor. Oyun severler, gizemli ve sıcak Meksika topraklarında yarış deneyimini yaşayacaklar.

Forza Horizon 4’ten aşinayız ki, oyun içindeki görsel efektler ve çevresel detaylar çok fazla. Bu durum, oyunu çalıştıracak bilgisayarın özelliklerinin yüksek olmasını istiyor. Forza Horizon 5, hem AMD hem de Intel tabanlı bilgisayarlar için detaylı bir açıklama yaptı. Bu açıklama sonrası sistem gereksinimleri daha net bir şekilde anlaşılmış oldu.

Ancak oyuncular, Forza Horizon 5’te optimizasyon sorunları yaşamaktan korkuyor. Çünkü optimizasyon sorunları yaşanırsa, gerekli sistemi karşılayan bilgisayarlar bile bazı sorunlar yaşayabilir. Forza Horizon 5, sistem gereksinimleri genel olarak her bilgisayar için ideal seviyede gözüküyor.

Forza Horizon 5 Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 ya da Intel Core i5-4460

AMD Ryzen 3 1200 ya da Intel Core i5-4460 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470 ya da NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB VRAM)

AMD Radeon RX 470 ya da NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB VRAM) Depolama: 110 GB

Tavsiye Edilen

İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X ya da Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 5 1500X ya da Intel Core i5-8400 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 590 ya da NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 GB VRAM)

AMD Radeon RX 590 ya da NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 GB VRAM) Depolama: 110 GB

Forza Horizon 5, piyasaya 3 farklı paket ile çıkacak. Bu paketler, Standart Edition, Deluxe Edition ve Premium Edition şeklinde olacak. Ayrıca Forza Horizon 5, Steam üzerinde de satışa çıkacak. Forza Horizon 5’in Steam üzerinde fiyatı, Standart Edition için 299 TL, Deluxe Edition 399 TL ve Premium Edition için 499 TL şeklinde olacak.

Ayrıca bkz: Xbox Wireless Controller Forza Horizon 5 Limited Edition İle Tanışın