Forza Horizon 5’in Fragmanı ve Çıkış Tarihi Açıklandı!

Dün canlı olarak düzenlenen yeni E3 2021 etkinliğinde dikkat çekici oyunlardan bir tanesi de Forza Horizon 5 oldu. Otomobil ve yarış oyunu sevenlerin dört gözle beklediği bu oyunun dün resmi bir fragmanı ve çıkış tarihi açıklandı. Forza Horizon 5 olarak karşımıza çıkan olan yeni oyunun fragmanına baktığımızda üst düzey grafiklerin dikkat çektiğini görebiliyoruz.

Bununla birlikte geliştirilmiş yeni konsol özellikleri ve kullanımı da oyunun diğer etkili yanı oluyor. Playground Games tarafından geliştirilen oyun, açık dünyasında oyunlara üst düzey araç kullanma deneyimi sunuyor. Bu seride ise oyunun haritası Meksika olarak karşımıza çıkıyor. Çok renkli bir yapıya sahip olan oyun, Meksika‘nın birebir halini dijital dünyaya yansıtıldığını görebiliyoruz.

Forza Horizon 5 Fragmanı

Forza Horizon 5 Çıkış Tarihi

Forza Horizon 5, resmi olarak 9 Kasım 2021 tarihinde Xbox Series X/S, Xbox One ve PC platformlarına sunulacak. Ayrıca oyun ilk çıkış tarihinden itibaren Xbox Game Pass‘te de yer alacak.