Galaksinin Koruyucuları 3 İçin Fragman Yayınlandı!

En sevilen süper kahraman serilerinden Galaksinin Koruyucuları, serinin 3. filmi için ilk fragmanı yayınladı.

2023 yılının en çok beklenen filmlerinden Galaksinin Koruyucuları, serinin 3. filmi için fragman yayınladı. Fragmanı izleyen Marvel hayranları şimdiden büyük bir heyecana kapıldı. Özellikle son Marvel filmlerinden sonra beklenen aksiyon sonunda gelmişe benziyor.

James Gunn’ın yönetmen koltuğunda oturduğu bu filmde, oyun kadrosunda bizleri Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper, Dave Bautista, Van Diesel ve Karen Gillan gibi usta isimler karşılıyor.

2023 yılının en çok beklenen filmlerinden Galaksinin Koruyucuları 3, 5 Mayıs ile beraber beyazperde de yerini alacak.

Air Filminden İlk Fragman Yayınlandı!