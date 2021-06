Galaxy S10, Haziran 2021 Güncellemesini Almaya Başladı!

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıldan beri 350‘den fazla cihazına güncelleme gönderen Samsung, hız kesmeden bu yılda aylık güvenlik yamalarını göndermeye devam ediyor. Bilindiği üzere Nisan, Mayıs ve Haziran 2021 güvenlik yamalarını ilk sunan marka olan Samsung, yeni Haziran 2021 güncellemesini daha önce Galaxy S21, S20, Z Flip 5G, A52 ve A71 modellerine sunmuştu.

Ancak şirket güncelleme konusunda değiştirdiği politika nedeniyle eski modellerine de güncelleme göndermeyi ihmal etmiyor. Bugün ortaya çıkan yeni bilgilere göre Galaxy S10 içinde yeni Haziran 2021 güvenlik yaması sunulmaya başlandı. Bu güncellemeyle birlikte cihazın içerisinde meydana gelen bütün güvenlik açıkları kapatılıyor.

G97xFXXSBFUE6 sürüm numarasıyla Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus modellerine sunulan yeni güncelleme şuan için Polonya bölgesine sunulmuş durumda. Ancak güncellemenin ilerleyen günlerde daha fazla bölgeye yayılması bekleniyor. Bu nedenle herhangi bir Galaxy 10 serisi cihaz kullanıyorsanız eğer telefonunuzun güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.

Tabi güncelleme diğer güvenlik yamalarında olduğu gibi birçok hata düzeltmesini ve iyileştirmeyi de beraberinde getiriyor. Samsung ve Google‘dan oluşan bütün hatalar bu güncelleme ile birlikte giderilmiş oluyor. İyileştirilen yeni stok uygulamalarla da cihazın genel peformansı arttırılmış oluyor.

Galaxy S10 serisi 2019 yılında Android 9 Pie ile satışa çıkmıştı. Daha sonra 2020 yılının başlarında Android 10 ve One UI 2.0‘a güncellenen seri bu yılın Mart ayında Android 11 ve One UI 3.0 güncellemesine kavuşmuştu. Bundan sonrada One UI 3.1‘e güncellenen seri, şimdilerde aylık güvenlik yamalarını alıyor.