Garmin Fenix 7 Serisini Satışa Sundu

Garmin yeni Fenix 7 serisini piyasaya sürdü. Fenix ​​7, Fenix ​​7S ve Fenix ​​7X adlı üç modelden oluşan seri son derece şık bir tasarımı da beraberinde getiriyor. Yeni seri solar şarj, GPS L5 ve bir LED el feneri ile birlikte geliyor. Ek olarak şirket, ülkede Epix Gen 2 akıllı saatini de piyasaya sürdü.

Garmin Fenix ​​7 başlangıç ​​modeli 700 dolar, Fenix ​​​​7S 900 dolar ve üst düzey Fenix ​​​​7X 1000 dolar fiyat etiketine sahip. Öte yandan, Garmin Epix’in cam saat kadranı ve çelik çerçeve için fiyatı 899 dolar; safir saat kadranı ve titanyum çerçeve ise 999 dolar fiyat etiketi taşıyor.

Garmin Fenix ​​7, 42 mm’lik kadranı ile üçü arasında en küçük kadrana sahip. Fenix ​​7S 47 mm kadrana sahipken, Fenix ​​7X 51 mm kadranla geliyor. Fenix ​​7 üçlüsünün özelliklerine gelecek olursak; seri solar şarj desteği ile geliyor ve Fenix ​​6X Pro’ya göre %54 daha fazla güneş yüzey alanına sahip. Bununla birlikte, yeni akıllı saat daha iyi pil ömrü de getiriyor.

Fenix ​​7 serisi, GPS sinyallerinde daha iyi doğruluk sunan; L5 GPS frekans aralığı ile birlikte geliyor. GPS açıldığında, Fenix ​​7, 136 saatten 286 saate kadar tahmini bir pil vaat ediyor. Fenix ​​7S, maksimum 90 saat veya 162 saat pil sunacak. 7X ise 213 saat veya 578 saat güneş enerjisi sağlayacak. Bu tahmini pil ömrü, ancak Garmin premium Fenix ​​7X’te; 37 güne kadar pil ömrü olduğunu iddia ediyor.

Bu arada Epix Gen 2, 47 mm kadranla geliyor ve 16 güne kadar pil ömrüne sahip. Epix, Fenix ​​7 serisine benzer bazı özelliklere sahip; ancak LED el feneri yok ve solar şarjı desteklemiyor. Epix, 1.3 inç OLED her zaman açık ekrana sahip ve altı günlük pil ömrü sunuyor.

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