Gece Yarısı Kiraz Renkli Model Y Avrupa’ya Geldi!

Tesla’nın Berlin’deki Gigafactory, Tesla’nın tüm üretim tesisleri arasında en gelişmiş boyahaneye sahip ve şirket, şu anda Gece Yarısı Kiraz renkli sipariş edilebilecek Model Y için pazarlama çabalarını artırıyor. Bu çok katmanlı kaplama, Quicksilver seçeneğine katılıyor ve Mayıs-Haziran teslimatları için sipariş edilebilir durumda.

Tesla alıcıları yıllarca beyaz, siyah, kırmızı veya mavi olduğu sürece araçlarından herhangi birini istedikleri renkte sipariş edebilirlerdi. Elektrikli araç pazarı olgunlaştıkça ve rekabet arttıkça Tesla, yeni alıcıları cezbetmek için daha fazla seçenek sunmaya zorlandı – dolayısıyla Model S, Model X ve şimdi Model Y için yeni renkler de bunun cabası. Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa’da artık Gece Yarısı Kiraz renkli Model Y sipariş etmek mümkün. Renk fiyatı şu an için resmi sitede 55 bin TL civarında olsa da KDV ve ÖTV ile daha da artabileceğini unutmayın.

Daha önce Model Y için Quicksilver boya seçeneğini duyurduktan sonra şirket, Gece Yarısı Kiraz rengini onaylamak için Twitter’a gitti, şimdi yeni bir araç sipariş ederken koyu çok katmanlı kırmızı kaplama belirtilebilir. Şimdilik bu seçenek yalnızca Avrupa’da sipariş edilen araçlar için mevcut.

Geçen yıla kadar Tesla, araçlarına olan talep dalgasına biniyordu, ancak üretiminin artmasıyla talep kaybolmaya başladı. Şirket bu yıl başlangıçta daha fazla otomobilin kaymasına yardımcı olan agresif fiyat indirimleriyle başladı, ancak daha fazla habersiz fiyat indiriminin ardından müşteriler frene bastı ve Tesla ile bekleme oyununu oynamaya karar verdi.

Ayrıca bkz: Tesla Model 3 ve Y Fiyatları Tekrar Yükseldi

A wild Midnight Cherry appears…



…at a Tesla location near you, starting tomorrow



🌌🍒🚘 pic.twitter.com/QXF3Rvqka7 — Tesla Europe (@teslaeurope) May 5, 2023

Yeni boya seçeneklerinin tanıtılması arabaları daha çekici hale getirecek, şirketin iç seçenekleri üzerinde de çalışması gerekecek. Rekabet daha az verimli ve hala biraz geride olabilir – ama yetişiyor. Başka mantıklı elektrikli araçlar mevcut olmasa da, yalnızca 4 renk seçeneğine sahip olmak sorun değildi. Şimdi, 60.000 € bütçeli müşterilerin daha fazla seçeneği var ve hatta daha fazla araç da yolda diyebiliriz. Bu da Tesla’nın fiyat indirimlerinin yeterli olmayabileceği anlamına geliyor.

Tesla için bir geçiş anı, sonunda seri üretim bir otomobil üreticisi haline geliyor. Bu, daha düşük kar marjları ve daha fazla seçeneğe sahip daha karmaşık kadrolar anlamına gelir. Tesla artık yalın bir başlangıç değil, sadece bu yıl 2 milyon elektrikli otomobil satmayı planlayan tam teşekküllü bir elektrikli araç üreticisi. Gece Yarısı Kiraz Kırmızısı sadece güzel bir renk değil, geleceğin bir işaretidir.