GeForce Now Eylül Oyunları Belli Oldu, İşte Platforma Eklenecek Oyunlar!

Nvidia’nın bulut oyun abonelik hizmeti GeForce Now her ay eklenen yeni oyunlarla kütüphanesini genişletiyor ve kullanıcılarını yeni yapımlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda GeForce Now Eylül oyunları da belli oldu. Listede yeni çıkan popüler yapımlardan, oyun severlerin en beğendiği yapımlara kadar pek çok oyun bulunuyor. İşte Eylül GeFoerce Now’a yeni eklenmiş ve Eylül ayında eklenecek oyunlar…

GeForce Now Eylül Oyunları Belli Oldu

Türkiye’de GeForce Now by Game+ olarak hizmet veren Nvidia’nın bulut oyun hizmeti GeForce Now, kullanıcıların bulut üzerinden üst düzey performansa sahip bilgisayarlara bağlanarak istedikleri oyunları deneyimlemelerine olanak tanıyor. Bu abonelik sistemi sayesinde üst düzey bilgisayara sahip olmayan kullanıcılar da üstün özellik gerektiren oyunları rahatlıkla oynayabiliyor.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Nvidia her ay GeForce Now kütüphanesine yeni oyunlar ekleyerek abonelere daha çok oyun seçeneği sunmaya çalışıyor. Bu bağlamda 27 Ağustos’ta yayınlanan Star Wars Outlaws, Age of Mythology: Retold, Outlast 2 ve Endzone 2 gibi yapımlar platforma eklenecek oyunlardan yalnızca birkaçı olarak listede yerini alıyor.

GeForce Now’a Eklenecek Oyunlar – Eylül 2024

Ağustos sonunda platforma eklenen ve Eylül ayında GeForce Now’a eklenecek oyunlar aşağıdaki gibi listelenebilir:

Endzone 2 (Steam, 26 Ağustos)

Age of Mythology: Retold (Steam, Xbox, PC Game Pass, 27 Ağustos)

(Steam, Xbox, PC Game Pass, 27 Ağustos) Core Keeper (Xbox, PC Game Pass, 27 Ağustos)

Star Wars Outlaws (Ubisoft Connect, erken erişim 27 Ağustos)

(Ubisoft Connect, erken erişim 27 Ağustos) Akimbot (Steam, 29 Ağustos)

Gori: Cuddly Carnage (Steam, 29 Ağustos)

MEMORIAPOLIS (Steam, 29 Ağustos)

Visions of Mana (Steam, 29 Ağustos)

(Steam, 29 Ağustos) Avatar: Frontiers of Pandora (Steam)

Cat Quest 3 (Steam)

Cooking Simulator (Xbox, PC Game Pass)

Crown Trick (Xbox, Microsoft Store)

Darksiders Genesis (Xbox, Microsoft Store)

Expeditions: Rome (Xbox, Microsoft Store)

Heading Out (Steam)

Into the Breach (Xbox, Microsoft Store)

Iron Harvest (Xbox, Microsoft Store)

The Knight Witch (Xbox, Microsoft Store)

Lightyear Frontier (Xbox, PC Game Pass)

Metro Exodus Enhanced Edition (Xbox, Microsoft Store)

Outlast 2 (Xbox, Microsoft Store)

(Xbox, Microsoft Store) Saturnalia (Steam)

SteamWorld Heist II (Steam, Xbox, Microsoft Store)

This War of Mine (Xbox, PC Game Pass)

We Were Here Too (Steam)

Yoku’s Island Express (Xbox, Microsoft Store)

GeForce Now Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Nvidia GeForce Now hizmetini ülkemizde oldukça uygun bir fiyata sunmakta. Bu kapsamda aylık abonelik ücretinin 340 TL olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte 3, 6 ve 12 aylık da abonelik paketleri de mevcut ve bunların fiyatları da sırasıyla 800 TL, 1580 TL ve 2880 TL seviyelerinde. GeForce Now kütüphanesinde hali hazırda 2000’i aşkın oyun bulunuyor. Siz de cüzzi bir fiyat ile bu geniş oyun kütüphanesinden faydalanabilirsiniz.