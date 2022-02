GeForce Now Haftanın Oyunları Açıklandı!

Son zamanların en popüler olaylarından birisi olan GeForce Now, bu haftanın oyunlarını duyurdu. GeForce kütüphanesine bu hafta birbirinden güzel 8 oyun eklendi.

Önümüzdeki yılların oyun sektörü olarak lanse edilen bulut oyunculuk, GeForce ile beraber popülerliğini iyice artırdı. Özellikle dünya geneline hakim olan çip krizi ve pandemi şartları ile beraber GeForce Now’ın kullanıcı sayısında ciddi bir artış gözlemlendi. Son yıllarda çıkan güçlü oyunları çalıştırmak için güçlü sistemler gerekiyor ancak çoğu kullanıcı bu sistemlere erişim sağlayamıyor.

Bulut oyunculuk konusunda en iyi platformların başında GeForce Now geliyor. Şu an için kütüphanesinde 1000’den fazla oyun bulunan GeForce Now, her hafta yeni oyunları kütüphanesine ekliyor. Bu hafta da birbirinden güzel 8 oyun GeForce Now kütüphanesine eklendi.

GeForce Now kütüphanesine eklenen 8 oyun şu şekilde;

SpellMaster: The Saga

Ashes of the Singularity: Escalation

Citadel: Forged With Fire

Galactic Civilizations III

Haven

People Playground

Train Valley 2

Valley

Geçtiğimiz günlerde GeForce radikal bir karar alarak, 24 saatlik Premium üyeliği tamamen kaldırmıştı. Dün yapılan açıklama ile beraber 24 saatlik Premium’un tekrardan oyuncular ile buluştuğunu söyledi. Ayrıca bu kullanıcılar GeForce Now haftanın oyunları içerisinden istediklerinden yararlanabilecek.

2022 yılının güncel GeForce Now fiyatları şu şekilde;

24 saatlik Premium = 14,9 TL

Haftalık Premium = 44,9 TL

Aylık Premium = 89,9 TL

3 Aylık Premium = 199,9 TL

6 Aylık Premium = 349,9 TL

GeForce Now, hem ülkemizde hem de dünya çapında çığ gibi büyümeye devam ediyor. Özellikle dünya genelinde çip krizi devam ettikçe, kullanıcı sayısı her geçen gün artacağa benziyor.

