GeForce Now Haftanın Oyunları Belli Oldu!

Günümüzü son derece popüler oyun hizmeti olan GeForce Now, bu haftanın muhteşem oyunlarını açıkladı. Geforce Now abonelerinin kütüphanesine bu hafta 6 oyun eklendi.

Özellikle son dönemlerde popülerliği iyice artan GeForce Now, kullanıcılarına her hafta düzenli oyunlar vermeye devam ediyor. 2022 yılı ile itibaren kullanıcı sayısında ciddi bir artış gösteren platform, önümüzdeki yıllarda oyunseverlerin büyük bir ilgi odağı olacak gibi görünüyor.

Her gün artan çip krizi ve kur dalgalanmaları, oyunseverlerin yeni bir ekipman ve oyun almasına pek fırsat tanımıyor. Hal böyle olunca oyunseverlerin GeForce Now’a ilgisi giderek artıyor.

GeForce Now’ın bu haftaki oyunları şu şekilde;

Highrise City

Fury Unleashed

Power to the People

Project Zomboid

Rugby 22

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town

GeForce Now, bir süre önce bu haftanın oyunlarını açıkladı. Bu kapsamda platformun bünyesine Awesome Games Studio tarafından geliştirilen ve yayınlanan Fury Unleashed ve Fourexo Entertainment’ın geliştirdiği ve Deck13’ün yayınladığı Highrise City dahil 6 yeni oyun eklendi.

Bunun dışında The Indie Stone tarafından geliştirilen ve yayınlanan açık dünya izometrik hayatta kalma korku oyunu Project Zomboid de bu hafta GeForce Now abonelerinin beğenisine sunulan oyunların arasında yer alıyor.

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