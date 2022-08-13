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GeForce Now Kütüphanesine 7 Yeni Oyun Eklendi!

Nvidia'nın bulut oyun hizmeti olan GeForce Now, her hafta düzenli bir şekilde yeni oyunları kütüphanesine ekliyor. Bugün yapılan açıklama ile beraber, 7 yeni oyun GeForce Now bünyesine dahil oldu.

İbrahim Özbek

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geforce haftanın oyunları

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Günümüzün en büyük teknoloji markalarından olan Nvidia’nın bulut oyun hizmeti olan GeForce Now, her hafta düzenli bir şekilde yeni oyunları kütüphanesine ekliyor. Bugün yapılan açıklama ile beraber, 7 yeni oyun GeForce Now bünyesine dahil oldu.

2021 yılıyla beraber kullanıcı sayısında ciddi bir artış yaşanan GeForce Now, oyunseverleri her hafta düşünüyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana her hafta düzenli bir şekilde kütüphanesine oyunları yükleyen bu hafta, birbirinden heyecanlı oyunları kütüphanesin dahil etti.

Bununla beraber GeForce Now üzerinde bir takım değişiklikler önümüzdeki haftadan itibaren geçerli olacak. Yeni gelen değişikliklerle beraber kullanıcıların çok fazla dile getirdiği indirme sorunları ortadan kalkacağa benziyor.

geforce now haftalık oyun

GeForce Now’a bu hafta eklenen 7 yeni oyun şu şekilde;

  • Tyrant’s Blessing
  • Farthest Frontier
  • Arcade Paradise
  • Cult of the Lamb
  • Rumbleverse
  • Warhammer 40,000: Mechanicus
  • Infinite Lagrange

Şu anlık oyunseverler biraz mesafeli de yaklaşsa, GeForce Now gibi bulut hizmetler kısa zaman içerisinde kitlesini büyüteceğe benziyor. Bu büyümenin en kolay yollarından biriside, daha büyük bütçeli oyunları kütüphaneye eklemekten geçiyor.

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