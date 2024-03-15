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GeForce Now Kütüphanesine 9 Yeni Oyun Yükleniyor!

İbrahim Özbek İbrahim Özbek
15 Mart 2024
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outgeforce now kütüphane

Uzun zamandır beklenen GeForce Now oyunları belli oldu. Yeni dönemde GeForce Now kütüphanesinde bizleri birbirinden güzel 9 oyun bekliyor.

Günümüzün en çok tercih edilen oyun platformlarından olan GeForce Now, yatırımlarına devam ediyor. Sürekli olarak oyun listesinde güncelleyen ve oyunseverleri mutlu eden platform, yakın dönemde Türkiye’de kullanıcılarına özel 9 yeni oyun ekleyecek.

Halihazırda 100’den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformu aylık 200 TL (indirimli) ücretle sunuluyor. Ayrıca 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlere kısa süreliğine 480 TL, 950 TL ve 1.730 TL’den ulaşılabiliyor.

outgeforce now kütüphane

GeForce Now kütüphanesine eklenen 9 yeni oyun şu şekilde;

  • Hellbreach: Vegas
  • Deus Ex: Mankind Divided
  • Outcast – A New Beginning
  • Balatro
  • PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo
  • Space Engineers
  • STAR OCEAN THE SECOND STORY R & DEMO
  • Warhammer 40,000: Boltgun

GeForce Now, düzenli olarak kütüphanesine oyun eklemeye devam edecek. İlerleyen dönemlerde hem benzer platformlarının artışı hem de kullanıcı sayılarının artması bekleniyor.

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