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GeForce Now Türkiye Fiyatları Zamlandı!

Yakın zamanda hayatımıza giren ve oldukça popüler hale gelen GeForce Now, ülkemizdeki fiyatlarına zam geldiğini açıkladı.

İbrahim Özbek

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Yakın zamanda hayatımıza giren ve oldukça popüler hale gelen GeForce Now, ülkemizdeki fiyatlarına zam geldiğini açıkladı.

2017 yılından bu yana hayatımızda olan GeForce Now, iyi bir internet altyapısına sahip olduğumuz durumlarda sistemimiz kötü olsa bize en iyi hizmeti vermeyi amaçladı. Dünya üzerinde bu durum oldukça sevinçle karşılandı ve her geçen gün kullanıcı sayısını artırdı.

GeForce Now, kütüphanesinde bulundurduğu oyunlarla beraber oyunseverlerin dikkatini çekiyor. Her ay düzenli olarak içerisinde yer alan oyunları güncelleyen ve yeni oyunları listesine ekleyen GeForce Now, ülkemizde hizmetinde fiyat artışa gideceğini açıkladı.

geforcenow zam

Zamlanan fiyatların ardından kullanıcıların durumu kabul etmesi biraz zaman alırken, diğer oyun hizmetlerine verdiklerini ücreti düşününce gayet olumlu yaklaştılar. Bununla bereber GeForce Now, listesinde yer alan oyunlar AAA kalitede olmasına özen göstereceğini açıkladı.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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