Ana Sayfa » Oyun GeForce Now’a Eklenecek Temmuz Ayı Oyunları Belli Oldu Oyun GeForce Now’a Eklenecek Temmuz Ayı Oyunları Belli Oldu Emine Emre 1 Görüntüleme

Nvidia GeForce Now blut hizmeti ülkemizde GeForce Now by Game Plus olarak kullanımda ve kısaca Game Plus (Game+) olarak adlandırılıyor. Bulut oyuncularının en çok kullandığı platformlardan biri olan Game+, her ay yeni oyunları kütüphanesine ekleyerek kullanıcılarına sunuyor. Nvidia’nın yaptığı açıklamayla GeForce Now’a eklenecek Temmuz ayı oyunları belli oldu. İşte o oyunlar.

GeForce Now’a Eklenecek Temmuz Ayı Oyunları Belli Oldu

Nvidia, Temmuz ayında GeForce Now’a eklenecek oyunları duyurdu. Buna göre Temmuz ayında Game Plus kullanıcılarını 22 yeni oyun bekliyor. Oyunlar arasında popüler yapımlardan The First Descendant, F1 Manager 2024 gibi devler bulunuyor.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Epic Games Store ve Xbox Game Pass ücretsiz yapımların da aralarında bulunduğu oyunlar bulut üzerinden ücretsiz bir şekilde oynanabilecek. Oyunların tamamı 30 Temmuz’a kadar platforma eklenmiş olacak. İşte Game Plus’a eklenecek oyunlar ve platforma dahil olacakları tarihler:

The Falconeer (4 Temmuz, ücretsiz Epic Games Store)

(4 Temmuz, ücretsiz Epic Games Store) The First Descendant (Steam)

Star Traders: Frontiers (Steam)

Wuthering Waves (Web site, Epic Games Store)

Once Human (9 Temmuz, Steam)

Anger Foot (11 Temmuz, Steam)

The Crust (15 Temmuz, Steam)

Gestalt: Steam & Cinder (16 Temmuz, Steam)

Flintlock: The Siege of Dawn (18 Temmuz, Xbox, Steam, PC Game Pass)

Dungeons of Hinterberg (18 Temmuz, Xbox, Steam, PC Game Pass)

(18 Temmuz, Xbox, Steam, PC Game Pass) Norland (18 Temmuz, Steam)

Cataclismo (22Temmuz, Steam)

CONSCRIPT (23 Temmuz, Steam)

F1 Manager 2024 (23 Temmuz, Steam)

EARTH DEFENSE FORCE 6 (25 Temmuz, Steam)

Stormgate Early Access (30 Temmuz, Steam)

Cyber Knights: Flashpoint (Steam)

Content Warning (Steam)

Crime Boss: Rockay City (Steam)

Gang Beasts (Steam, Xbox, PC Game Pass)

HAWKED (Steam)

Kingdoms and Castles (Steam)

Game Plus Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Bulut oyun platformu Game Plus aylık abonelik ücreti 340 TL seviyesinde. Bununla birlikte platforma 3, 6 ve 12 aylık Premium üyelik satın almak isteyenler için de bir miktar indirim bulunuyor. Bu kapsamda 3 aylık abonelik 800 TL’den, 6 aylık abonelik 1580 TL’den ve 12 aylık abonelik paketi ise 2880 TL’den sunuluyor.

Bir Nvidia hizmeti olan GeForce Now’da şirket, hali hazırda bulunan abonelik paketlerine ilave olarak “haftalık premium abonelik” hizmeti de sunmakta. Game Plus’da hali hazırda 1800’ü aşkın oyun yer alıyor ve bunların 100’den fazlası ücretsiz olarak sunuluyor.