7 Aralık Perşembe gününe kadar Epic Games ücretsiz oyunları; Jitsu Squad ve Mighty Fight Federation olarak belirlenmişti. Önümüzdeki haftanın oyunları ise bugün Epic Games tarafından duyuruldu. 7 Aralık Perşembe ile 14 Aralık Perşembe günü arasında Epic Games Store da oyuncular kütüphanelerine GigaBash ve Predecessor isimli oyunları bedava ekleyebilecekler. Gelecek haftanın Epic Games ücretsiz oyunları GigaBash ve Predecessor oyuncu yorumları nasıl, normal fiyatları ne kadar, daha yakından bakalım…

Gelecek Hafta Epic Games Ücretsiz Oyunları GigaBash ve Predecessor Toplam Fiyatı Steam’de 19 Dolar

Epic Games’in abonelerine bedava dağıtacağı GigaBash ve Predecessor Steam üzerinden hali hazırda toplamda 19 dolardan satılmakta. GigaBash fiyatı 13,99 dolar iken, Predecessor fiyatı ise 4,99 dolar seviyesinde bulunuyor. TL bazında oyun satmaya devam eden Epic Games de ise oyunların fiyatları daha makul seviyede idi, platform bir de bunun üzerine oyunları 1 haftalığına bedelsiz hale getirerek gamerlar için güzel bir jest yaptı.

7 Aralık’a kadar bedava dağıtılan Epic Games oyunları için de buraya göz atabilirsiniz.

GigaBash Hakkında

Passion Republic Games tarafından geliştirilen ve 2022 yılında; Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows (PC) ile Xbox X ve S Serisi için yayımlanan aksiyon, süper kahraman dövüş oyunu GigaBash haftanın 2 ücretsiz oyunundan biri konumunda. Bugüne kadar Steam üzerinden bine yakın inceleme alan oyun, bu incelemelerde “çok olumlu” görüş ortalaması yakalamayı başardı.

Güncel olarak Steam de 13,99 dolardan satılan oyunu Epic Games Store da önümüzdeki hafta ücretsiz olarak almak mümkün. Ayrıca oyunu deneyimlemek isteyenler için Steam üzerinden oyunun demosunu da ücretsiz indirme olanağı bulunuyor.

Predecessor Hakkında

Önümüzdeki hafta Epic Games Store kütüphanelerine ücretsiz eklenebilecek bir diğer oyun da Predecessor. Omeda Studios tarafından geliştirilen ve PlayStation 5, PlayStation 4, Microsoft Windows (PC) ile Xbox One için yayımlanan oyunun Steam üzerinden güncel olarak 4,99 dolardan satıldığını söyleyebiliriz.

Çok oyunculu (MOBA) dövüş, strateji, üçüncü şahıs oyunu Predecessor, bugüne değin Steam üzerinden 6 bine yakın inceleme aldı ve bu incelemelerde “çoğunlukla olumlu” görüş ortalaması yakaladı. Oyuncuların beğendiği yapım, bedava olarak önümüzdeki 1 haftalık zaman diliminde kütüphanelere eklenebilecek.