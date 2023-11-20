KeokeN Interactive tarafından geliştirilen ve Frontier Developments tarafından Şubat 2023 itibariyle; PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, GeForce Now, Microsoft Windows (PC) ile Xbox X ve S Serisi için yayınlanan macera, aksiyon, bulmaca ve bilim kurgu türlerindeki oyun Epic Games’in önümüzdeki haftanın bedava oyunu oldu. Hali hazırda Steam de 140 TL’den satılmakta olan oyun, gelecek hafta Epic Games ücretsiz oyunu olarak gamerlar ile buluşacak.

Gelecek Hafta Epic Games Ücretsiz Oyunu Deliver Us Mars Oldu

Bu yıl piyasaya çıkan ve bilim kurgu macera türünde oyun sevenler tarafından beğenilen yapımlardan biri olan Deliver Us Mars, türe sıcak bakmayanlar tarafından pek tutulmadı diyebiliriz. Zira bugüne değin Steam üzerinden binden fazla inceleme alan oyun, bu incelemelerde “karışık” yorumlara maruz kaldı. Oyunculardan olumlu görüşler geldiği kadar, olumsuz geri bildirimler de oldu.

Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunları için de buraya göz atabilirsiniz.

Tüm bunlar bir yana, halen Steam üzerinden 140 TL’den satılmakta olan oyunun ücretsiz şekilde edinilebilecek olmasına elbette kimse hayır demez. Epic Games’in önümüzdeki hafta bedava vereceği oyun olan Deliver Us Mars; 23 Kasım Perşembe akşamından itibaren kütüphanelere herhangi bir bedel ödenmeksizin eklenebilecek.

30 Kasım Perşembe akşamına kadar bedava olmayı sürdürecek oyunu 1 hafta içerisinde kütüphanesine ekleyen oyuncular, oyunu ömür boyunca ücretsiz şekilde oynayabilecekler. Gelecek hafta duyurulacak olan Aralık ayının ilk haftasının bedava oyunları; 30 Kasım sonrasında ise Epic Games’in yeni haftalık ücretsiz oyunu olarak gamerlar için sunulacak.

Epic Games Türk Oyuncuların Yıldızı Olabilir!

Epic Games Store her hafta verdiği ücretsiz oyunlar ile Türk gamerlar tarafından uzun süredir ilgiyle takip ediliyor. Bununla birlikte, etkileşim vb. gibi farklı pek çok özelliği nedeniyle ülkemizde oyun tutkunları genellikle Steam üzerinden oyunlarını satın almaktaydı. Ancak bu durum yakın gelecekte değişecek gibi görünüyor. Zira bugün (20 Kasım Pazartesi) itibariyle Steam TL ile oyun satışını bıraktı ve dolara geçiş yaptı.

Ekim ayı sonunda yaptığı duyuru ile Kasım’ın 20’sinde dolara geçiş yapacağını deklare eden Steam’in açıklması sonrasında oyuncular için Epic Games Store giderek yerini güçlendiriyor. PC oyuncuları artık TL ile oyun satışı yapan Epic Games’e yönelmeye başlamış durumda. Bu durumun 2024 yılında güçlenerek devam edeceği de ön görülüyor.