Günümüzde çıkan en güzel mobil oyunlarından birisi olan Genshin Impact, birçok oyunsever tarafından heyecanla oynanıyor. Gatcha türünde olan Genshin Impact oyunu yeni bir oyun türü olarak karşımıza sıkça çıkmaya başladı. Ancak birçok kullanıcının aklında Genshin Impact sistem gereksinimleri hakkında soru işareti yer alıyor.

Özellikle günümüzde Gatcha tipindeki oyunlar son derece popüler durumda. Bu oyunun türünün popülerliği PC platformlarına da sıçramış vaziyette. Gatcha türündeki oyunların temel amacı, oyun içerisindeki öğelerin teşviki de aslında oyunculara makul miktarda para harcatmak. Bu durumu birçok oyunda karşımıza çıkan ganimet kutularının bir başka versiyonu olarak görebilirsiniz. Birçok oyun bu para harcama olayını çok abarttığı için genellikle oyunlar “Pay to win” faktörü tarafından ele geçiriliyor olsa da Genshin Impact, bu dengeyi çok güzel bir şekilde kurmuş durumda.

Genshin Impact’in hikayesi, temel amacı hikaye olmayan bir oyuna göre oldukça güzel. Teyvat isimli bir diyara geldiklerinde bilinmeyen bir tanrı 2 kardeşi birbirinden ayırıyor. Birbirlerinden ayrılan kardeşlerden bir tanesine ne olduğu muamma iken diğer kardeş ise Teyvat isimli diyarda hapis kalıyor ve kardeşini bulmanın ve Teyvat’tan çıkmanın yollarını arıyor.

Genshin Impact Oynanış ve Karakterler

Genshin Impact oyununda temel karakterler elementlerden oluşuyor. Bunlar sırasıyla Doğa, Buz, Su, Ateş, Toprak ve Hava elementleridir. Oyunun en temel mekaniği karakterlerin sahip olduğu elementleri iyi kullanmakta yatıyor.

4 kişilik bir parti halinde oynadığınız için farklı elementlere sahip karakterlerin savaş kombinasyonları ortaya çok daha yıkıcı bir güç çıkarılmasında rol oynuyor. Çevresel faktörler de bu işleri kolaylaştıran durumları yaratabiliyor Örneğin: suyun üstündeki bir yaratığa buz elementine sahip bir karakter ile saldırdığınızda yaratığı dondurabilirsiniz veya aynı şekilde elektrik elementi ile saldırırsanız çevresindeki yaratıklara da elektrik saçmasına sebep olabilirsiniz.

Karakterlerin ellerinde yay, sihir kitabı, çift el kılıç, kılıç ve mızrak yer alıyor. Bazı karakterlerin kendilerine has efektleri olmasına rağmen genellikle tüm karakterler aynı efektleri kullanıyor. Genshin Impact’in gerçek anlamda pay to win faktörünün rahatsız ettiği tek durum silahlar diyebiliriz. Çünkü silahlar içinde 4 yıldız veya 5 yıldız durumu geçerli fakat bu 2 seviye arasında oldukça büyük farklar mevcut.

Genshin Impact ile birlikte mobil platformda büyük yer kaplayan Gatcha oyunları artık diğer oyun platformlarına da geçiş yapmış bulunmakta. Bu durumun genel olarak oyun sektörüne nasıl bir ivme kazandıracağını şu an için belirtmek zor. Fakat Mihoyo, oldukça başarılı bir işe imza atmış diyebiliriz.

Genshin Impact Sistem Gereksinimleri

Genshin Impact minimum sistem gereksinimleri;

İşletim Sistemi: Windows 7 Service Pack 1 64-Bit, Windows 8.1 64-Bit ya da Windows 64-Bit

İşlemci: Intel Core i5 ya da dengi bir işlemci

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 1030 ya da üzeri bir ekran kartı

DirectX Sürümü: Versiyon 11

Depolama Alanı: 30 GB boş alan

Genshin Impact önerilen sistem gereksinimleri;

İşletim Sistemi: Windows 7 Service Pack 1 64-Bit, Windows 8.1 64-Bit ya da Windows 10 64-Bit

İşlemci: Intel Core i7 ya da dengi bir işlemci

RAM: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB ya da üzeri bir ekran kartı

DirectX Sürümü: Versiyon 11

Depolama Alanı: 30 GB boş alan

Genshin Impact Nasıl Bir Oyun?

Genshin Impact’e ilk baktığınızda oynayanlar veya bilenler varsa eğer fark edecektir, oyunda oldukça Breath of the Wild esintisi var. Oyundaki temel mekaniklerinin Breath of the Wild üzerinden şekillendiğini söyleyebiliriz. Açık dünyasının canlılığı, etrafta bulunan hazine sandıkları ve bulmacalar, gördüğünüz neredeyse her yere tırmanabilme ve özellikle de havada süzülmek için kullandığınız glider akla direkt Breath of the wild’ı getiriyor.

Genshin Impact ne kadar Breath of the Wild’a benziyor olsa da kendisini ayıran oldukça büyük farklar mevcut. Gatcha oyunu olması ve Co-op aktiviteler buradaki en büyük farkları oluşturuyor.

Gatcha oyunu olmasına rağmen Genshin Impact’i pay to win olmaktan çıkartan kısım ise tam olarak burada başlıyor. Bir ton para yatırıp 5 yıldızlı (oyundaki en yüksek kademeli karakter) bir karakter almanız kesinlikle gerekmiyor. Eğer doğru bir şekilde karakterinizi güçlendirirseniz hiç bir şekilde para vermenize gerek kalmadan rahat bir şekilde ilerlemeniz mümkün. Tabii ki 5 yıldız ve 4 yıldız karakterleri birbirlerinden ayıran özellikler mevcut fakat bu özellikler oyuna ekstradan para yatırmanızı gerektirecek kadar büyük değil.

Genshin Impact’in şu an ki en büyük problemi oyunun sonlarına doğru yapacak şeylerin tükeniyor oluşu ve oyunun monotonlaşması. Bir zaman sonra gerçekten yaptıklarınız sürekli bir döngü içine giriyor ve yeni etkinlik veya hikaye ile alakalı bir gelişme olmadığı sürece aynı şeyleri tekrar edip duruyorsunuz. Fakat “try hard bir oyuncu” olmak yerine işleri akışına bırakırsanız, kesinlikle çok keyif alacağınızı söyleyebiliriz.

