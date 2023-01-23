George R. R. Martin’in Bilim Kurgu Romanı Sinemaya Uyarlanıyor!

Game of Thrones kitaplarının yazarı olan George R. R. Martin’in bilim kurgu romanı “Hunter”s Run” eseri beyazperde için geliyor.

Tüm zamanların en iyi dizilerinden birisi olarak gösterilen Game of Thrones ve spin-off’u House of Dragon eserlerinin haklarını elinde bulunduran George R. R. Martin, Hunter’s Run eserinin haklarını Exile Content Studio şirketine devretti. İki taraf ortaklaşa olarak Hunter’s Run filmini çekip, beyazperdeye aktaracak.

“Hunter’s Run” Dünya’ya benzer yaşam koşullarına sahip bir gezegende São Paulo adlı bir insan kolonisinde yaşayan anti-kahraman Ramón Espejo’nun hikayesini anlatıyor. Ramón, bir diplomatı öldürmesinin ardından saklanmaya başlar ve kolonideki insanlardan saklanan uzaylılarla karşılaşır. Cinayetten kaçarken, mecburen kendini keşfetme ve ahlaki iç gözlem yolculuğuna çıkan karakterin izinde ilerleyen hikaye Martin tarzında zengin bir ortam tasvir ediyor.

Filmin ne zaman vizyona gireceği ve kadrosunda hangi usta oyuncuları bulunduracağı konusunda bir bilgi yer almazken, kısa süre içerisinde detayların paylaşılması bekleniyor.

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