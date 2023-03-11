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Ghosted Filminden İlk Fragman Geldi!

Başrollerini Chris Evans ve Ana de Armans'ın paylaştığı romantik aksiyon filmi Ghosted için ilk fragman yayınlandı.

İbrahim Özbek

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Başrollerini Chris Evans ve Ana de Armans’ın paylaştığı romantik aksiyon filmi Ghosted için ilk fragman yayınlandı.

Deadpool ve Zombiland gibi filmlerin senaryo koltuğunda oturan Paul Wernick, Ghosted için yeniden kalemini eline aldı. Ayrıca senaryo kısmında Spider-Man filmlerinden tanıdığımız Chris McKenna’da yer alıyor.

Film, sıradan bir adam olan Cole’un ilk buluşmada sırılsıklam aşık olduğu Sadie’nin CIA ajanı olduğunu öğrenmesi sonucu, kendilerini uluslararası bir casusluk macerasında bulmalarını konu alıyor.

21 Nisan 2023 tarihinde itibaren Apple TV+’ta gösterime girecek olan Ghosted, şimdiden sinemaseverleri heyecanlandırmış gibi gözüküyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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