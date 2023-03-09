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Netflix Sonunda Beklenen Özelliği Getiriyor!

Günümüzün en popüler dizi ve film izleme platformu Netflix, televizyon kullanıcıları için altyazı ayarını değiştirmenize olanak sağlayacak yeni özelliğini duyurdu.

İbrahim Özbek

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Günümüzün en popüler dizi ve film izleme platformu Netflix, televizyon kullanıcıları için altyazı ayarını değiştirmenize olanak sağlayacak yeni özelliğini duyurdu.

Pandemi ile beraber hayatımıza iyice dahil olan Netflix, her geçen gün hem ülkemizde hem de dünyada kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor. Televizyon haricinde diğer cihazlarda birçok özelliği bulunan Netflix, sonunda televizyon tarafına da yatırım yapmaya başladı.

Akıllı televizyonlarında hayatımıza dahil olmasıyla beraber Netflix’in de kullanımı arttı. Özellikle insanlar akıllı televizyonlardan dizi ve film izlemeye bu dönemlerde yoğun ilgi gösterdi. Buna bağlı olarak Netflix, televizyonlarda yer alan altyazı seçeneğine özelleştirme getirdi. Buna göre Netflix, televizyondaki kullanıcılar için altyazıyı kişiselleştirme özelliği getirdi.

netflix

Gelen yeni özellikle beraber akıllı televizyonlardan Netflix’e bağlanan kullanıcılar, altyazı boyutlarını ve stilini dilediği gibi değiştirebilecek.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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