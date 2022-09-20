Giga Shanghai güncellendi ve haftada 20.000 Tesla’ya hazır

Tesla, Şangay Giga fabrikasını yükseltmeyi resmen bitirdi ve üretimi artırıyor. Tesla’nın Çin’de Model 3 ve Model Y‘nin çoğunluğu için bekleme sürelerini düşüren bu güncellemenin sonuçlarını zaten gördük – bazı durumlarda otomobiller siparişten bir hafta içinde mevcut oluyor.

Giga Shanghai, Tesla’nın İhracat Hub’ıdır, Global Model 3 ve Model Y otomobillerinin çoğunluğu tüm dünyadaki müşterilere üretilir ve gönderilir. Giga Shanghai yılın her çeyreğinin yarısını ihracat üretimi için adedi ve ihracat kotası tamamlandıktan sonra yerel pazar için hedeflenen imalat otomobillerine geçiş yapıyor.

Tamamlanan üretim hattı yükseltmeleri ile Tesla, her hafta 22.000 araç üretmeyi hedefliyor – bu, günde 3.000’den fazla veya saatte 125 araba anlamına geliyor. Üretim hızlandığında, her dakika 2’den fazla araba montaj hattından ayrılacak.

Fabrika tam olarak ayarlanıp tam kapasite çalışmaya başladığında, günde ortalama 5.000 araç veya dakikada yaklaşık 3.5 araba üretmesi bekleniyor. Yeni ve yükseltilmiş üretim hatları, her ayrıntının giderildiğinden emin olmak için 30 Eylül’e kadar test edilecek.

Çin basınından gelen haberlere göre Tesla, Giga Şangay’ın modernizasyonu için 170 milyon dolar taahhüt etti. Başlangıçta işin Nisan ayı sonuna kadar tamamlanması gerekiyordu, ancak yerel Covid kısıtlamaları nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı. Yükseltilmiş üretim kapasitesi, daha fazla işçi çalıştırma ihtiyacı anlamına geliyor – doğrudan fabrika tarafından 4.000 kadar ek çalışanın işe alınması bekleniyor.

Tesla, tüm fabrikalarında üretimini artırıyor, ancak hepsi tam hızda çalıştığında bile, Tesla’nın iddialı hedeflerini gerçekleştirmeye yeterli olmayacak. Şirket, 2030 yılına kadar her yıl 20 milyon elektrikli otomobil üretmek istiyor ve Elon Musk, bu hedefe ulaşmak için 12 Giga fabrikasına ihtiyacı olacağını itiraf etti.

Tesla bunu yapabilir mi? 10 yıl önce yılda 3.000 araba yapan bir şirketin önünde hiçbir engel yok. 2030 yılına kadar hedefine ulaşamayabilir, bir iki yıl gecikebilir ama yine de sözünü tutacaktır. İnsanlar Tesla’nın ürünlerini seviyor ve üretim hattındaki yeni modeller, kendi lityum rafinerisi ve yeni pil teknolojisi ve yerinde güvenilir tedarikçiler var – Tesla’yı durdurmak için başka bir salgından daha fazlası gerekecek.