Giga Texas günde 240 Tesla Model Y üretiyor

Tesla, Giga Texas’taki ilerlemesini duyurmak için bir tweet attı – fabrikadaki ekip, faaliyete başladığından beri 20.000 Tesla Model Y otomobili üretmeyi başardı. Üretim gerçekten Nisan ayında yavaş bir artışla başladı ve Eylül ayına kadar fabrika 10.000 adet Model Y üretti. Son 43 gün içinde aynı ekip her gün 10.000 araba bir başka deyişle günde 240 araba daha üretti. Bu hızda yılda 87.000’den fazla araba anlamına geliyor.

Tesla, son üç ayda tüm fabrikalarında 291.189 adet Model Y üretti. Elon Musk, Temmuz ayı kazanç görüşmesi sırasında Tesla’nın yatırımcılarıyla şirketin Teksas tesisindeki üretimi haftada 1.000 araca yükseltmeyi beklediğini doğruladı. Teksas takımı beklentileri aştı gibi görünüyor – haftada 1.600 araba oldukça büyük bir başarı.

20k Model Y built at Giga Texas to date! pic.twitter.com/8Rl5ZqgqQq — Tesla (@Tesla) October 30, 2022

Giga Berlin, Giga Texas’tan yaklaşık 3 kat daha küçüktür ve şimdiden haftada 2.000 araba üretmektedir ve gelecek yıl 250.000 arabalık yıllık kapasiteye ulaşması beklenmektedir.

Bu kutlamalar için iyi bir neden ve Tesla, başarıyı kutlayan çalışanların bazı fotoğraflarını yayınladı, ancak görünüşe göre herkes sonuçlardan memnun değildi. Görünüşe göre bir çalışan kameraya el hareketi yaptı – herkesi memnun edemezsiniz.

Tesla Model Y ve Model 3, elektrikli otomobil pazarını fethediyor ve küresel en çok satanlar haline geliyor, Tesla’nın üretim hedeflerinin önüne hiçbir şey geçmezse, bu yıl 800.000 Model Y’ye yakın ve muhtemelen Model 3’ten daha fazlasını satması gerekir. Bunu yapmayı başarırsa, Model 3, Model Y ile dünyanın en çok satanlar listesinde ilk 5’e girecek, ya arkasında ya da muhtemelen önünde olacak.