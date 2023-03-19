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Gizemli Ada: Mençuna Filminden Fragman Yayınlandı!

Yerli film statüsünde yer alan ve bir video oyununu gerçek dünyada deneyimleyen 10 çoçuğun hikayesinin anlatıldığı Gizemli Ada: Mençuna filminden ilk fragman geldi.

İbrahim Özbek

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gizemli ada mençuna

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Yerli film statüsünde yer alan ve bir video oyununu gerçek dünyada deneyimleyen 10 çoçuğun hikayesinin anlatıldığı Gizemli Ada: Mençuna filminden ilk fragman geldi.

Oyun tasarımcısı tarafından seçilen 10 çocukla birlikte dijital ortam yerine gerçek dünyada tasarladığı yeni oyununun hikayesinin anlatıldığı filmde, Şahin Irmak, Masal Günay, Öykü Günay, Berkay Özgür, Mert Erdoğan, Emir Sefa Yıldırım, Ünal Yeter, Leyla Günay gibi isimler yer alıyor.

İlk olarak 7 Nisan’da vizyona girecek olan film her ne kadar genç kitleye hitap etse de, ailecek kaliteli bir zaman geçirmek isteyen bireyler içinde oldukça iyi bir seçenek.

Doruk Atasoy, dijital oyun tasarımcısı olan genç bir adamdır. Son dönemde oyunların bağımlılık yaptığı eleştirileri üzerine Atasoy, çocukların oynayarak da hayatı öğrenebileceğini kanıtlamak ister. Bu amaçla bir duyuru yapan Atasoy, yeni oyununu seçilecek on çocuk ile birlikte tasarlayacağını bildirir. Oyunu telefon yerine gerçek dünyada deneyimleyecek olan çocukların, başarısız oldukları zaman oyuna yeniden başlama imkanları olmayacaktır.

Gizemli Ada: Mençuna, 7 Nisan 2023 tarihi ile beraber sinema salonlarında yeri alacak.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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