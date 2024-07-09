Gladiator 2 Filminden Beklenen Fragman Geldi!

Uzun zamandır merakla beklenen Gladiator 2 filminden ilk fragman paylaşıldı. 2024 yılının en çok beklenen filmlerinin başında gelen Gladiator 2 filminin yönetmen koltuğunda usta yönetmen Ridley Scott oturuyor.

2024 yılında çıkacak olan ve en çok beklenen filmlerden birisi olan Gladiator 2, merakla beklenen ilk fragmanını yayınladı. Gelmiş geçmiş en yüksek bütçeye sahip olan sinema filmlerinden birisi olan yapım, 300-350 milyon dolar arasında bir bütçeye sahip olacağı söyleniyor. Yayınlanan fragmanda da gördüğümüz kadarıyla ayrılan bütçenin hakkını verdiğini söyleyebiliriz. Uzun zaman sonra kaliteli bir film bizleri bekliyor olacak.

Gladiator 2, ilk filmde Joaquin Phoenix’in canlandırdığı İmparator Commodus’un yeğeni olan Lucius’a odaklanıyor. Connie Nielsen, Lucius’un annesini canlandırmak için ilk filmdeki rolüyle geri dönüyor. Bunun ötesinde ise tamamen yeni bir oyuncu kadrosu ve karakter grubuyla karşı karşıyayız. Filmde Lucius’a son dönemin yükselen yıldızı Paul Mescal (Normal People, Aftersun) hayat verirken, ona Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Connie Nielsen ve Peter Mensah gibi ismler eşlik ediyor.

Gladiator 2, 15 Kasım tarihinde beyazperdede sinemaseverler ile buluşacak. 2024 yılında çıkacak olan diğer filmlere baktığımız zaman çıkış döneminin çok iyi bir zamana denk geldiğini söylebiliriz.

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