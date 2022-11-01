GMC Hummer EV en az iki yıl boyunca tükendi

Bir yandan GMC, şirket tarihinde muhtemelen en iyi zamanını yaşıyor – otomobillerine olan talep hiç bu seviyeye yakın olmamıştı. GM’nin piyasaya sürdüğü model ne olursa olsun – GMC Hummer, GMC Sierra, Chevy Silverado veya Equinox veya Blazer olsun – hepsi birkaç saat içinde kapanıyor.

Öte yandan – bu büyük talep, büyük bekleme süreleri anlamına gelir. GM grubu makul sürede yeterince araba üretemez. Covid ile ilgili gecikmeleri, tedarik zinciri sorunlarını veya chip kıtlığını boşverin – GM en iyi zamanlarda bile bu tür sayıları sağlayamadı.

GMC Hummer EV’yi ele alalım, yılın başlarında şirket hem pikap hem de SUV için 65.000’den fazla sipariş aldığını doğrulamıştı. O zamanlar şirket, şaşırtıcı derecede çok sayıda siparişe rağmen arabaları 2 yıl içinde teslim edeceğinden emindi. Müşteriler için sancılı bekleme süreleri söz konusuydu, ancak bu bilgi yeni alıcıları caydırmadı.

GMC, Sierra EV’yi piyasaya sürdüğünde, GMC Hummer EV için sipariş limiti 90.000 araçtı – bu, her ay yaklaşık 5.000 yeni sipariş anlamına geliyor. GM’nin Sıfır fabrikasındaki üretim artışı plana göre giderse, yol boyunca küçük sorunlar olması durumunda 2 yıldan fazla bekleme süresi anlamına gelir – 3 yıl daha olası görünüyor.

Ancak GMC sadece Hummer EV yapmıyor. Şirket, tüm üretimi iki günden daha kısa bir sürede satan Sierra EV‘yi piyasaya sürdü. Sonra Chevy Blazer ve Equinox EV var, Temmuz sonuna kadar 150.000 sipariş almış Chevy Silverado var. EV’lere (Elektrikli araçlara) olan talep o kadar yüksek ki Chevy, 2023’ten itibaren Bolt EV üretimini iki katına çıkararak yılda 70.000 adede çıkarmayı planlıyor.

Hummer EV’nin 90.000 siparişi ve aylık 700 birimlik mevcut üretim hızıyla, GMC’nin mevcut siparişleri doldurması yaklaşık 11 yıl alacaktı. Şirket, rampanın iyi gittiğini iddia ediyor, Fabrika, üretim oranını artırmak için bu Kasım ayında birkaç haftalığına kapanıyor. Burada pozitif kalmaya çalışıyorum ama 2 hatta 3 yıllık bekleme süresi iyimser görünmeye başlıyor.

Tüm bunlara rağmen, haberler aslında iyi – en azından şirket için. Siparişler geliyor ve dönüşüm oranı yüzde 95’in üzerinde – yine bir başka rekor. İnsanlar genellikle spekülatif nedenlerle her zaman yeni araba siparişleri verirdi. Daha önce hiçbir şirkette bu kadar çok ön sipariş, gerçek satın alımlara dönüşmemişti.

Mevcut iklimde, enflasyonun sürekli arttığı bir ortamda, bir GMC Hummer EV sipariş etmek aslında iyi bir yatırım gibi görünüyor – yeniden satış değeri oldukça yüksek oluyor ki bunu zaten duyduk. Bu, neden bu kadar çok ön siparişin satın almaya dönüştüğünü açıklar. GMC bir reklam yayınlamalı: “Bir Hummer satın alın – bankadaki paradan daha güvenlidir.”