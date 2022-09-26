GMC Hummer EV rezervasyonları yoğun talep nedeniyle durduruldu

GMC Hummer elektrikli kamyonlarından birini almayı umuyorsanız, bir süre daha beklemeniz gerekecek. Aslında çok daha uzun bir süre, 90.000 ön sipariş ve GMC, kamyonları makul bir zaman diliminde üretemediği için sipariş defterlerini kapattı.

Hummer EV, GMC’nin Detroit ve Hamtramck arasında uzanan özel montaj merkezi olan Factory Zero’da üretiliyor. Merkez, 18 ay ve 2.2 milyar dolarlık yeniden düzenleme sürecinden geçti ve Hummer EV’nin hem pikap hem de SUV versiyonlarının yanı sıra Silverado EV pikap kamyonunun üretiminden sorumlu.

Sadece 100$ depozito gerektiren ilk siparişlerde, insanların para yatırmaya devam etmesi şaşırtıcı değil. Ancak sürpriz olan şey, ön siparişlerin fiili satın almaya dönüşmesiydi – GMC’ye göre bu sayı yüzde 90’ın üzerinde. Açıkçası şirket buna hazırlıklı değildi.

Kamyonun Edition 1 versiyonunun başlangıç fiyatı 105.000 doların üzerinde olmasına rağmen, siparişlerin yayınlanmasından birkaç saat sonra tükendi. En ucuz Hummer EV, 84.650 dolarlık EV2 versiyonuydu ve Edition 1 dışında en pahalı olanı 104.650 dolarlık EV 3X idi. 90.000 kişi siparişleri için sırada beklerken, bazı müşteriler arabalarını 2024’ün sonlarına kadar göremeyecekler.

Bu siparişlerin çoğu tamamen spekülasyon için olsa da, Hummer EV kullanılmış araba pazarında saçma fiyatlara ulaşıyor, birçok bayi orijinal fiyatının iki katını istiyor ve bazı maceracı insanlar GMC kamyonlarıyla nadir, süper araba fiyat bölgesine giriyor. Buna rağmen, talep yavaşlama belirtisi göstermiyor ve birçok alıcı devasa fiyatları ödemeye hazır.

GMC Hummer EV, çıkarılabilir tavan panellerinin su sızdırması, akü paketinin düzgün bir şekilde kapatılmaması ve içeri su girmesi gibi sorunlardan payını aldı. Tüm bunlara ve devasa fiyat taleplerine rağmen, GMC’nin şimdiye kadarki en çok arzu edilen kamyonu olmaya devam ediyor. Şirket, yeniden gruplandırmak ve yeni bir plan bulmak için siparişleri durdurduğunu söyledi. Bunun tek bir anlamı var – GMC’nin tesislerinden birinde artan üretim kapasitesi.