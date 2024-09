Ana Sayfa » Oyun God of War Ragnarok Yeni Mod Geldi: PSN’siz Oynanabiliyor! Oyun God of War Ragnarok Yeni Mod Geldi: PSN’siz Oynanabiliyor! Emine Emre 3 Görüntüleme

En sevilen aksiyon macera oyunlarından biri olan God of War Ragnarok kısa bir zaman önce PC platformuna geldi; artık PC oyuncuları da bu popüler oyunu deneyimleyebiliyor. Ancak oyunu PC’de oynamak için PSN yani PlayStation Network servisine bağlanmak gerekiyor. Bu özellik pek çok PC oyuncusunun God of War Ragnarök’ü deneyimlemesine engel olsa da PC oyuncularını mutlu edecek muhteşem bir haber var; God of War Ragnarok yeni mod geldi. Oyun bu modla PSN’siz oynanabiliyor. Peki PSN olmadan God of War Ragnarök nasıl oynanır, bakalım…

God of War Ragnarok Yeni Mod Geldi: PSN’siz Oynanabiliyor!

19 Eylül’de PC sürümü yayınlanan God of War Ragnarök pek çok PC oyuncusunu hayal kırıklığına uğrattı zira oyunu PC’de oynamak için PSN (PlayStation Network) hesabı bağlantısı gerekmekte idi. Piyasaya sürüldüğünden bu yana en popüler yapımlar arasında bulunan, en çok satan oyunlar listesine giren God of War Ragnarök pek çok PC oyuncusu tarafından oynanamayınca iArtorias yeni bir mod yayınladı.

iArtorias’ın yayınladığı mod ile PlayStation PC SDK runtime’a gerek olmadan God of War Ragnarök oynanabiliyor. Bu haber çoğu PC oyuncusunu oldukça sevindirdi. Peki God of War Ragnarök yeni modu nasıl yüklenir, açıklayalım…

God of War Ragnarök PSN Olmadan Oynanabilir mi?

God of War Ragnarök PSN’siz nasıl oynanır sorusunun cevabı için mod yapımcısı olan iArtorias’ın açıklamalarını aktaralım… PSN gereksinimini ortadan kaldıran God of War Ragnarök modunu yüklemek için öncelikle oyunun son sürümü indirilmeli ve “version.dll ile PsPcSdk.dll” dosyaları oyun klasörüne taşınmalı.

Bu aşamaları yapınca aslında oyun PSN’siz oynanabiliyor ancak hala giriş hatası alan oyunculara “C:\Users\[Username]\\Saved Games\God of War Ragnarök\[AccountID]\userpreferences” dosyasını kaldırmaları ve Steam’e bağlanılmasını isteyen kısmında “NO” sekmesine tıklanılması belirtiliyor. Bununla birlikte bazı God of War Ragnarök oyuncuları ” GoWR.exe” dosyasının güvenlik duvarı ile engellemenin de PSN bağlantısı olmadan God of War Ragnarök oynamanın mümkün olduğunu aktarıyor.

Bunların dışında God of War Ragnarök’te NVIDIA DLSS Frame Generation hatasını düzelten bir yamanın da hafta sonu yayınlandığını aktaralım. Yama notlarında yer aldığı üzere 6 GB’tan daha düşük VRAM’i bulunan ekran kartları artık engellenmemekte.