Google Drive’da Dosyalar Nasıl Paylaşılır ve Ortak Çalışılır?

Google Drive, dosya paylaşımı için oldukça kolay bir arayüz sunar. Dosyalarınızı arkadaşlarınızala paylaşarak, bu dosyalar üzerinde birlikte çalışabilirsiniz. Google Drive, Google tarafından oluşturulmuş ve yönetilen bir dosya depolama ve senkronizasyon hizmetidir. Bu hizmet; kullanıcıların bulutta doküman depolayabilmelerini, dosya paylaşabilmelerini ve iş birliği yaptıkları kişilerle dokümanları düzenleyebilmelerini sağlar.

Google Drive; dokümanların, elektronik tabloların, sunumların, çizimlerin, formların ve daha fazlasını iş birliği halinde düzenlenebilmesini sağlayan; Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar’dan oluşan bir ofis paketidir. Google Drive’da genele açık olarak paylaşılan dosyalar İnternet arama motorları tarafından aranabilir.

Ayrıca bkz: Herhangi bir cihazda Google Drive’a nasıl erişilir?

Dosya Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Dosya paylaşmak için izlenecek adımlar şunlardır:

Google Drive’da paylaşmak istediğiniz dosya veya klasöre sağ tıklayıp “Paylaş” seçeneğine tıklayın.

Eğer dosyayı herkesle paylaşacaksanız ve sadece link göndererek dosyaya erişim yapılmasını istiyorsanız “Paylaşılabilir bağlantıyı al” seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Kişiler ve gruplarla paylaşın ekranında, dosyayı paylaşmak istediğiniz kişilerin mail adresini yazarak ekleyin.

Not ekleme özelliği ile paylaştığınız dosya hakkında detay da iletebilirsiniz.

İşlemleri tamamlandıktan sonra Drive dosyanız ilgili kişiler ile paylaşılacaktır. İşlem bu kadar basittir.

Google Drive’da Ortak Çalışma

Google Drive, bir projede iş arkadaşlarınızla birlikte çalışmak için harikadır. Dosyalarınızı kimlerin görebileceği ve onlarla neler yapabilecekleri üzerinde ince ayarlı kontrol sunar. Google Drive ile belgelerinizi görüntülemek veya düzenlemek için ortak çalışanlar ekleyebilirsiniz.

Aşağıdaki adımları uygulayarak bu işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz:

Google Drive’ı açın ve ardından paylaşmak istediğiniz dosyayı açın.

Paylaş’ı seçin (belgenin sağ üst köşesinde bulunur)

Ortak çalışan olarak eklemek istediğiniz kişilerin e-posta adreslerini girin.

Düzenle açılır okunu seçin ve ortak çalışanların belgeyi düzenleyip düzenleyemeyeceğini, belge üzerinde yorum yapıp yapamayacağını veya görüntüleyemeyeceğini seçin.

Paylaşım kısıtlamaları eklemek için Ayarlar’a (dişli simgesi) tıklayın.

Kontrol Düzenleyicileri, ortak çalışanlarınızın belgeyi başkalarıyla paylaşmasına izin vermek için izinleri değiştirebilir ve paylaşabilir. Kontrol İzleyiciler ve yorum yapanlar, görüntüleyenlere ve yorum yapanlara bu yetenekleri vermek için indirme, yazdırma ve kopyalama seçeneğini görebilir.