Google Drive’da WhatsApp yedeklerini nasıl şifreleyebiliriz?

WhatsApp, uçtan uca şifrelemeyi desteklemesiyle ünlüdür. Bu tür şifreleme, gönderen ve alıcı arasındaki konuşmaların üçüncü bir tarafça görüntülenemeyeceği veya engellenemeyeceği anlamına gelir ve bu da Meta’nın sahip olduğu platformda daha güvenli bir sohbet deneyimi sağlar.

Bu tür gizlilik önlemlerine yönelik istek artmaya devam etti ve en iyi Android telefonların çoğu, halihazırda yürürlükte olan birçok güvenlik özelliğiyle birlikte gelir. Sorun, Google Drive’daki WhatsApp yedeklerinin varsayılan olarak şifrelenmemesidir. Bu özellik olmadan, gizlilik korumanızda büyük bir boşluk kalacaktır. WhatsApp, 2021’de bulut yedeklemeleri için uçtan uca şifrelemeyi kullanıma sundu, ancak özellik varsayılan olarak etkin değil. Google Drive’daki WhatsApp yedeklemelerinizi daha güvenli hale getirmek istiyorsanız, bir dakikanızı ayırın ve bunların şifrelendiğinden emin olun.

Akılda tutulması gereken bazı ayrıntılar

WhatsApp bulut yedeklerinizi şifrelemeden önce bilmeniz gereken birkaç şey var. Yedekleri korumak için en az bir numara içeren en az yedi karakterlik bir parola veya 64 haneli bir şifreleme anahtarı kullanmanız gerekir. Yedeklerinizi onsuz geri yükleyemeyeceğiniz için bu parolayı veya şifreleme anahtarını hatırlamak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Kullanılan parola kaybolursa yeni bir parola veya anahtar belirleyebilirsiniz, ancak daha önce şifrelenmiş yedekleri kurtaramazsınız.

WhatsApp, cihazınıza ve frekans tercihlerinize bağlı olarak çeşitli yedekleme seçeneklerine sahiptir. Daha sonra şifreli yedekleme ayarlarınız hakkında fikrinizi değiştirirseniz, bunları manuel olarak yeniden ayarlamanız gerekecektir.

WhatsApp Google Drive yedeklemeleri için uçtan uca şifreleme nasıl etkinleştirilir?

Aşağıdaki adımlara geçmeden önce, Google Play’den WhatsApp’ın en son sürümüne güncellediğinizden emin olun.

Android cihazınızda WhatsApp’ı açın. Üç noktalı taşma menü düğmesine dokunun ve Ayarlar > Sohbetler > Sohbet yedeği seçeneğine gidin. Uçtan uca şifreli yedekleme’ye ve ardından Aç’a dokunun. WhatsApp yedeklerinizi şifrelemek için kullanılacak bir şifre veya 64 basamaklı bir anahtar oluşturun. Oluştur’a dokunun ve WhatsApp’ın şifreli bir yedek oluşturmasını bekleyin. Yedekleme ayarlarınıza bağlı olarak bu yedekleme Google Drive’a yüklenir. Bulut yedekleme işlemini tetiklemek için telefonunuzu şarj etmeniz gerekebilir.

WhatsApp sohbetleriniz için uçtan uca şifreli yedeklemeleri devre dışı bırakmak için aynı adımları uygulayabilirsiniz, ancak onay amacıyla önce şifreyi veya şifreleme anahtarını girmeniz gerekir.

Dijital gizliliğinizi koruyun

Şifre/şifreleme anahtarı artık Google Drive’da depolanan WhatsApp yedeklemeniz için bir kilit işlevi görecektir. WhatsApp bulut yedeklemenizi başka bir cihaza her geri yüklediğinizde buna ihtiyacınız olacak. Yedeklemeyi onsuz geri yükleyemezsiniz, ancak sohbet geçmişinize erişmeye çalışan üçüncü taraflar da olmayacak.

WhatsApp, öğrenmeye değer birkaç güvenlik özelliğine sahiptir. Gerekli lojistik, dijital gizliliğinizin korunmasında nihayetinde önemli olacak adımlar için küçük bir maliyettir.