WhatsApp’ta spam nasıl engellenir, bildirilir ve silinir?

Aylık iki milyardan fazla aktif kullanıcı ve küçük işletmeler arasında artan popülaritesiyle, WhatsApp’ta spam mesajları ve aramalar almak yaygın bir durumdur. Siz farkına varmadan, spam gönderenler sohbet menüsünü promosyon teklifleri ve reklamlarla karıştırabilir. Herhangi birinin ihtiyaç duyduğu tek şey, WhatsApp’ta sizinle iletişim kurmak için telefon numaranızdır.

Sorumlu bir sosyal uygulama olan WhatsApp, platformdaki rahatsız edici spam göndericileri engellemeyi ve bildirmeyi kolaylaştırdı. WhatsApp hesaplarını engelleme ve bildirme özelliği iPhone’larda, masaüstünde ve en iyi Android telefonlarda mevcuttur.

WhatsApp hesaplarını engelleyin ve bildirin

Birinin size istenmeyen mesajlar, spam veya başka bir şekilde göndermesini engellemenin en kolay yolu, onları WhatsApp içinden engellemektir. WhatsApp’ta bir kişiyi veya bir işletme hesabını engellemek için aşağıdaki adımları izleyin.

Android için WhatsApp nasıl engellenir ve rapor edilir

Android’de WhatsApp’ı açın. Engellemek istediğiniz konuşmayı seçin. Sağ üst köşedeki üç noktalı menüye dokunun ve Diğer menüsünü genişletin. Engelle‘yi seçin. Bir kişiyi şikayet etmek istiyorsanız Kişiyi bildir seçeneğinin yanına bir onay işareti koyun ve Engelle düğmesine dokunun.

Seçenek, kişiyi engeller ve son beş mesajı WhatsApp’a iletir. WhatsApp’ta bir işletme hesabını engellediğinizde, hizmet sizden engelleme için bir neden seçmenizi ister. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz:

Artık ihtiyacım yok

kaydolmadım

İstenmeyen

Rahatsız edici mesajlar

Diğer

İlgili bir nedenin yanındaki bir radyo düğmesine dokunun ve sağ alt köşedeki Engelle düğmesine dokunun.

iPhone için WhatsApp nasıl engellenir ve rapor edilir

iPhone’da WhatsApp’ı başlatın ve engellemek istediğiniz bir konuşmayı açın. Kişi bilgileri menüsünü açmak için üst kısımdaki kişi adına dokunun. Aşağı kaydırın ve Kişiyi bildir‘i seçin. Kararınızı onaylamak için Rapor Et ve Engelle‘yi seçin; kişi sizi platformda spam yapmaz.

Bir işletme hesabını engellediğinizde, iPhone için WhatsApp hesabı engellemek için aynı nedenleri sorar. WhatsApp işletme hesabını engelleme adımları yukarıdakilerle aynı kalır.

WhatsApp web’de nasıl engellenir ve rapor edilir

WhatsApp web yeni özellikleri benimsemede yavaş olsa da, masaüstü kullanıcıları için olmazsa olmaz bir eklentidir. WhatsApp web ve masaüstü uygulamaları, çoklu cihaz desteğinden sonra daha da iyi hale geldi. WhatsApp web’de istenmeyen e-postaları bildirmek ve engellemek için aşağıdaki adımları izleyin.

Tercih ettiğiniz tarayıcıda WhatsApp’ı ziyaret edin. Bir görüşme açın ve kişi bilgileri menüsünü açmak için kişi adını tıklayın. Aşağı kaydırın ve Rapor’u seçin. Kişiyi engelle ve sohbeti temizle seçeneğinin yanında bir onay işaretini etkinleştirin ve ardından Bildir’i seçin.

Web’de bir WhatsApp işletme hesabını engellediğinizde, işleminiz için (mobil uygulamaların yaptığı gibi) herhangi bir neden sormaz.

WhatsApp’ta spam mesajlar nasıl silinir?

Artık göndereni engellediğinize (ve muhtemelen bildirdiğinize) göre, mesajları silebilirsiniz, böylece artık WhatsApp spam’lerini Google Drive’da (Android) veya iCloud’da (iOS) yedeklemeniz ve sohbetlerinizde görmeniz gerekmez.

Tüm sohbetleri silmek veya silmek, mesajları yalnızca belirli cihazdan kaldırır. WhatsApp aynısını diğer bağlı cihazlardan kaldırmaz. WhatsApp spam’ini telefonunuzdan ve masaüstünüzden kaldırmalısınız.

Android için WhatsApp’ta istenmeyen postaları silin

Android’de WhatsApp’ı açın. Sohbetler ekranınıza gidin ve söz konusu konuşmaya uzun basın. Ekranın üst kısmındaki düğmeler sırasında görünen çöp kutusu simgesine dokunun. Cihaz galerisinden sohbette alınan medyayı silmek için bir onay işaretini etkinleştirin ve Sohbeti sil‘i seçin.

iOS için WhatsApp’ta istenmeyen postaları silin

iPhone’da WhatsApp’ı açın. Silmek istediğiniz bir görüşmede sola kaydırın. Diğer’i seçin. Sohbeti Sil’e dokunun. Kararınızı onaylamak için Sohbeti Sil’i seçin.

Aynı şeyi iPhone’unuzdaki tüm WhatsApp spam konuşmaları için tekrarlayın.

WhatsApp web

WhatsApp web’den de spam mesajları silebilirsiniz. Aşağıdaki adımları takip et.

Web’de WhatsApp’ı ziyaret edin veya Windows veya Mac’te masaüstü uygulamasını açın.

Bir görüşme seçin ve en üstteki kişi adının yanındaki aşağı oku tıklayın.

Sohbeti sil’i tıklayın.

İşleminizi onaylamak için Devam’ı seçin.

WhatsApp’ta birini şikayet edip engellediğinizde ne olur?

Bir kişiyi engellediğinizde, sohbetinizdeki son beş mesajı WhatsApp ile paylaşmayı seçebilirsiniz. Engellenen kişi veya işletme size mesaj gönderemez veya sesli veya görüntülü arama yoluyla sizinle iletişim kuramaz. WhatsApp, kişiyi sosyal medyada engellediğinizde bildirimde bulunmaz.

WhatsApp çöplüğü yeter

Ve aynen böyle, WhatsApp’ınız spam içermez. Artık sinir bozucu gönderenin engellendiğini ve rapor edildiğini bilerek içiniz rahat olabilir. Her zaman popüler olan şifreli mesajlaşma hizmetini kullanma hakkında başka kullanışlı kılavuzlar arıyorsanız, masaüstü veya dizüstü bilgisayarınızda WhatsApp kullanımı ve kaybolan mesajların nasıl gönderileceği hakkındaki gönderilerimize göz atın.