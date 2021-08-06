Google Pixel 5a, 26 Ağustos’ta Görücüye Çıkacak

Google, bu sonbaharda piyasaya sürülmesi planlanan Pixel 6 ve Pixel 6 Pro akıllı telefonlarını zaten tanıttı. Telefonlar nihayet kullanıcıların istediği birinci sınıf bir Android akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Fakat Google Qualcomm’un Snapdragon işlemcisi yerine kendi yeni Tensor yonga setini kullanmayı seçti.

Ancak bu büyük değişikliklerle birlikte bu yeni akıllı telefonların fiyatlarının da mevcut Pixel serisi telefonlardan önemli ölçüde yüksek olması bekleniyor. Google Pixel 6 serisinden önce, Google Pixel 5a‘nın satışa sunulması da söylentiler arasında. Son raporlara göre, Pixel 5a 26 Ağustos’ta görücüye çıkacak.

Raporlar, Pixel 5a’nın Pixel 4a 5G üzerinde büyük bir yükseltme olmayabileceğini iddia etti. Yeni telefonun daha önce Pixel 4a 5G ve Pixel 5 akıllı telefonlarda görülen Snapdragon 765G yonga seti tarafından destekleneceği tahmin ediliyor. Şirketin Pixel 5a’nın 4G sürümünü yayınlaması ise pek olası görünmüyor.

Pixel 5a’nın bu yılın başlarında ortaya çıkan CAD görüntüleri, delikli tasarıma sahip 6,2 inç OLED ekrana sahip olacağını ortaya koydu. Cihazın, LED flaş destekli çift kamera kurulumu için kare bir modüle sahip olması bekleniyor. Ayrıca geleneksel bir parmak izi tarayıcıya sahip olacağı da söylentiler arasında yer alıyor.