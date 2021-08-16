Google Pixel 5a, Yarın Görücüye Çıkabilir

Söylentilere göre Google, bu ay içinde Google Pixel 5a orta sınıf telefonunu duyurabilir. Yakın tarihli bir rapor, bu telefonun 26 Ağustos’ta duyurabileceğini iddia etmişti. Başka bir kaynak ise Google Pixel 5a’nın 17 Ağustos’ta yani yarın tanıtılacağını söylüyor. Aynı kaynak, Pixel 5a bileşenlerinin görüntülerini de paylaştı. 17 Ağustos lansman tarihinden önce telefonun perakende mağazalarına sevk edildiği bildiriliyor.

Yeni görüntüler yine Pixel 5a 5G’nin tasarımının geçen yılki Pixel 4a 5G ile neredeyse aynı olacağını ima ediyor. Arka panel, önceki modelde sunulan sert plastik yerine elastik bir his veriyor gibi görünüyor.

Çerçevenin üst kenarında 3,5 mm ses jakı için bir oyuk yer alıyor. Sağ kenarında bir güç tuşu ve bir ses düğmesi yer alıyor. Cihazın arka tarafında bir parmak izi tarayıcı ve çift kamera kurulumuna sahip bir kare kamera modülü ile bir LED flaş görülebiliyor. Görüntülerden biri, telefonun 4.680mAh pil ile donatıldığını ima ediyor.

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Google Pixel 5a 5G, Full HD+ çözünürlük sunan 6,4 inç OLED panele sahip olacak. İlk raporlar telefonun, Pixel 4a 5G’yi destekleyen Snapdragon 765G yonga seti ile donatılacağını iddia etmişti. Ancak yakın tarihli bir rapor, Snapdragon 750G işlemciye sahip olabileceğini öne sürdü.

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