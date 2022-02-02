Google Pixel 6, Satış Rekorları Kırıyor!

Google Pixel 6 serisi, çeşitli hatalar nedeniyle haberlerde yer almasına rağmen, büyük başarı elde etti. Şimdi, şirketten gelen resmi bir mali rapor; yeni telefonların önceki satış rekorlarını da geçmeyi başardığını ortaya koyuyor.

Alphabet’in (Google’ın ana şirketi) CEO’su Sundar Pichai; Pixel 6 serisinin “tüm zamanların üç aylık satış rekoru” kırdığını belirtti. Üst düzey yetkili, son Pixel telefonlarının başarısını yeni gerçek zamanlı çeviri araçlarına bağladı.

Şirket herhangi bir rakam açıklamadı. Ancak genel finansal rakamlara bakıldığında, markanın 2021’in dördüncü çeyreğinde geliri; 69 milyar dolara ulaştığından markanın kayda değer bir artış gördüğünü açıkça söyleyebiliriz.

Bu aynı zamanda 2020’nin dördüncü ve son çeyreğine kıyasla gözle görülür bir artış oldu şirket 52,8 milyar dolar gelir elde etti. Bu arada, kârlar da bir artış gördü ve 2020’de 19 milyar dolara kıyasla 2021’de 26 milyar dolara ulaştı.

Pixel serisinin Ekim ve Kasım ayları arasında piyasaya çıkmasıyla birinci sınıf akıllı telefonların net satışları, Google’ın gelirini artırmasına yardımcı oldu.

Bkz: Samsung Galaxy S21 FE vs Google Pixel 6 Karşılaştırma