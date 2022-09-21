Google Play hediye kartı nasıl kullanılır?

Google Play hediye kartı, en iyi Android telefonlarla güncel kalan herkes için harika bir hediyedir. Ayrıca, ödeme bilgilerinizi Google ile paylaşmadan uygulama ve oyun satın almanın da kullanışlı bir yoludur. Ancak, nasıl veya neden bir Google Play kartınız olursa olsun, onları nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız, bunlar hiçbir işe yaramaz. Bir Google Play hediye kartını kullanmanın iki yolu aşağıda verilmiştir.

Google Play Store’da bir Google Play kartı nasıl kullanılır?

Bir Google Play hediye kartını kullanmanın yaygın yolu, Google Play Store’u kullanan bir Android telefon veya tablettir. Çizik gri şeridin altındaki kullanım kodunu bulduktan sonra, kartınızı kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Google Play Store’u açın. Ekranın sağ üst köşesindeki profil simgenize dokunun. Ödemeler ve Abonelikler‘e dokunun. Kodu Kullan‘a dokunun. Hediye kartı kodunu veya promosyon kodunu girin. Kullan‘a dokunun. Google Play kartının bakiyesi hesabınıza uygulanır.

Tarayıcınızda bir Google Play kartı nasıl kullanılır?

Android cihazınıza erişiminiz yoksa veya Google Play Store’u açmak istemiyorsanız, bir web tarayıcısı kullanarak bir Google Play hediye kartı kullanabilirsiniz. Bir Android cihazından farklı olarak, Google Play web sitesinde kartınızı kullanmanıza olanak tanıyan, bulması kolay bir bağlantı yoktur. Ancak, aşağıdaki adımları izleyerek Google Play kartınızı kullanabilirsiniz:

Google Play Kodunu Kullan bağlantısını açmak için play.google.com/redeem adresine gidin. Açılır metin kutusuna hediye kartı kodunu veya promosyon kodunu girin. Kullan‘ı tıklayın. Google Play kartının bakiyesi hesabınıza uygulanır.

Google Play hediye kartı bakiyenizi kontrol edin

Google Play kartınızı kullandıktan sonra kart boştur. Bakiyenin tamamı Google Play hesabınıza uygulanır. Play Store’un sağ üst köşesindeki profil simgenize, Ödemeler ve abonelikler‘e ve ardından Ödeme Yöntemleri‘ne dokunarak hesap bakiyenizi kontrol edebilirsiniz. Toplam Google Play bakiyeniz ekranın üst kısmında görüntülenir.

Alışverişe gitme zamanı

Hediye kartı bakiyenizi uygulamalar, oyunlar ve uygulama içi satın alma işlemleri için ödeme seçeneği olarak kullanabilirsiniz. Paranızı neye harcayacağınızdan emin değil misiniz? En iyi FPS oyunları listemize bir göz atın.