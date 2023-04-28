Google, Podcast’leri YouTube Music Uygulamasına Taşıyor!

Google, ABD’den başlayarak YouTube Music kullanıcılarının podcast desteği almaya başlayacağını duyurdu. Şubat ayında tanıtılan yeni özellik, ücretli bir YouTube Müzik planı gerektirmeyecek.

Bu özellik, tıpkı diğer AV içerikleri gibi çalışacak. Ses ve video yayınlanırken, bunlar arasında geçiş yapılırken isteğe bağlı olarak çevrimdışı olarak arka planda kullanılabilecek. Google, tüm bunların ücretsiz olarak geldiğinden bahsetti.

Google’ın üzerinde durmadığı konu ise Podcasts uygulamasıyla ne olacağıdır. Şu anda Google arama listesinden çıkarıldı ve son güncelleme Ağustos 2022’de geldi. Şu anda YouTube Music’teki podcast’lerin sayısı orijinal platformdaki kadar değil ancak geçiş ilerledikçe bunun değişmesini bekliyoruz.

Bunun bir tür A/B testi olma olasılığı da vardır ve pazara bağlı kalabilir. Ancak Google, pek çok özelliği ve hizmeti aşamalı olarak kullanımdan kaldırmasıyla tanınıyor ve biz Podcasts uygulamasının yazılım mezarlığında bir sonraki sırada olduğuna inanıyoruz.

YouTube Music Yeni Özelliğini Açıkladı!