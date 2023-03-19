YouTube Music Yeni Özelliğini Açıkladı!

Günümüzün en çok kullanılan video izleme platformu YouTube, YouTube Music içerisinde Android kullanıcıları için yeni bir özellik getireceğini açıkladı.

YouTube Music kullanan Android kullanıcıları, en son çalınan şarkıları otomatik olarak indirebilecek. Böylelikle Android kullanıcıları internete erişimleri olduğu zamanda en son dinledikleri şarklıları rahatlıkla dinleyebilecek.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok müzik dinleme uygulaması ortaya çıktı. Spotify, YouTube Music, Apple Music ve Deezer gibi platformlar kendi aralarında yarışırken yeni özellikler sunmaya da devam ediyor. Son olarak YouTube Music oldukça kullanışlı olabilecek bir seçenek sunmaya başladı.

Yeni gelen YouTube Music özelliği ile beraber 250 şarkı akıllı indirme ile beraber telefona indirilebilecek. Bu özelliği açmak için izlemeniz gereken yollar şu şekilde:

YouTube Music uygulamasını açın.

Sağ üstteki simge üzerinden profil sayfasına giriş yapın.

Ayarlar kısmına tıklayın.

İndirmeler ve depolama seçeneğine dokunun.

Akıllı indirme anahtarına dokunarak aktif hâle getirin.

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