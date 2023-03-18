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Hepsiburada Premium Abonelik Ücretine Zam Geldi!

Ülkemizde birçok tüketiciye büyük avantaj sağlayan Hepsiburada, Premium abonelik ücretine %50 oranda zam yaptığını açıkladı.

İbrahim Özbek

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hepsiburada zam

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Ülkemizde birçok tüketiciye büyük avantaj sağlayan Hepsiburada, Premium abonelik ücretine %50 oranda zam yaptığını açıkladı.

Ülkemizde faaliyet gösteren en büyük e-ticaret sitelerinden birisi olan Hepsiburada, her gün milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz dönemlerde Premium abonelik sistemini duyuran Hepsiburada, aradan kısa bir süre geçmesine rağmen abonelik ücretine %50 zam yaptığını duyurdu.

Normal şartlarda 69.99 TL olan Blu TV’yi de Premium abonelik sistemine dahil eden Hepsiburada, güncel abonelik fiyatını 14.90 TL olarak açıkladı. Blu TV’nin yanı sıra randevulu teslimat, kapıda iade, indirimli montaj hizmeti ve lastik kapımda servisi gibi hizmetlerde ayrıcalık kazanabiliyorsunuz.

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Aynı zamanda ilk kez Hepsiburada Premium aboneliğine sahip olacaksanız, ilk ay 1 TL olan abonelik ücreti kampanyası halen devam etmekte. Özellikle alışveriş döneminin hız kazanması sonrasında böyle bir zam bekleniyordu.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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