Google Rus Parlamentosu’nun YouTube Kanalına Erişimini Kesti!

Rusya-Ukrayna krizi halen devam ederken Rusya’ya bir yaptırım daha geldi. Sosyal anlamda çokça yaptırıma maruz kalan Rusya bu seferde Google’den bir yaptırım geldi. Rus Parlementosu’nun kanalı olan Duma Tv’yi engelledi. Sebebi olarak şu ifadeyi belirttiler ”Rusya parlamentosunun alt meclisinin toplantılarını yayınlayan kanalı, platformun hizmet şartlarını ihlal ettiği için “sonlandırdığını” söyledi.

Bir Google sözcüsü şu açıklamada bulundu; “Bir hesabın Hizmet Şartlarımızı ihlal ettiğini tespit edersek uygun eylemi yaparız” dedi.

Rusya’nın Roskomnadzor Telekom düzenleyicisi bu hareketi kınadı ve Google’a Duma TV’nin YouTube erişimini derhal geri yüklemesini çok sert bir dille belirtti.

Rusya’nın ayrıca bu duruma karşılık olarak ülke içerisinde YouTube‘a olan erişimide engellemeyi planlıyor. Ülke aynı zamanda Ukrayna’ya işgale başlamasından kısa bir süre sonra Twitter‘ı engellemişti. Twitter’ın ardından Mart ayında ise Facebook ve Instagram aynı kaderi paylaştı. Yani şuan Rusya sadece Whatsapp ve diğer sosyal medya uygulamalarını kullanabiliyor.

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