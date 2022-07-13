Google, Tinder Uygulamasından Kurtulmak İstiyor!

Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinden Google ile arkadaşlık uygulaması olan Tinder arasındaki gerilim her geçen gün büyüyor. Bugün yapılan haberlere göre Google, Google Store’ın içerisinden Tinder’ı çıkarmak istiyor.

Özellikle pandemi ile beraber arkadaşlık uygulamaları sayısında ve kullanıcı sayısında ciddi bir artış yaşandı. Belki en popüler ve en büyük arkadaşlık uygulaması olan Tinder, geçtiğimiz günlerde Google ile büyük sorunlar yaşadı. Bunun üzerine iki taraf arasında gerginlik her geçen gün artış gösterdi.

Tinder gibi OkCupid ve Hinge gibi arkadaşlık uygulamalarının kurucusu olan Match Group, kesin olarak Google Play Store üzerinden çekilmek istiyor. İkili arasında tartışmanın başlangıcı olarak bilinen olay, arkadaşlık uygulamalarının haksız kazanç elde etti ve elde ettiği kazancı Google ile doğru paylaşmadığı yönündeydi.

Teknoloji devi Google, Match Group uygulamalarının tamamen Google Play Store üzerinden kaldırmasını istedi. Ayrıca Tinder, OkCupid ve Hinge gibi uygulamaların elde ettiği haksız kazançtan dolayı maddi tazminat davası açtığını duyurdu.

İki tarafın arasındaki gerilim her geçen gün büyüyor. Taraflara bakıldığı zaman anlaşmaları zor görünüyor. Bu yüzden kısa bir süre içerisinde Match Group’un arkadaşlık uygulamaları olan Tinder, Okcupid ve Hinge gibi uygulamaların Play Store üzerinden kalkacağını tahmin ediyoruz.

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