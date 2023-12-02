Yıllardır geliştirilme süreci devam edilen GTA 6 için son düzlüğe girildi. Geride bıraktığımız Kasım ayı içerisinde oyunun resmi duyurusu Rockstar Games tarafından yapılmış ve Aralık ayı başında da oyunun ilk fragmanının geleceği kamuoyuna deklare edilmişti. 7 Aralık tarihinde yapılacak The Game Awards 2023’te yayımlanacağı tahmin edilen oyunun ilk fragmanının 5 Aralık Salı günü piyasaya çıkacağı dün (1 Aralık Cuma) itibariyle açıklandı. Oyuna dair son gelişme ise fiyatına yönelik oldu. GTA 6 fiyatı 110 dolar olacak söylentisi oyun sektörünü çalkaladı.

Rockstar Games, Instagram Hesabından GTA 6 Trailer Duyurusu Hariç Tüm Gönderileri Kaldırdı

GTA 6’ya dair gelişmeler hız kesmeden devam ederken, oyunun geliştirici Rockstar Games’ten de dikkat çekici bir hamle geldi. Instagram da 28 milyona yakın takipçisi bulunan Rockstar Games, GTA 6 trailer duyurusu hariç tüm gönderileri silerek ilginç bir hamle yaptı. Hali hazırda Rockstar Games Instagram hesabında yalnızca GTA 6 duyurusu gönderisi yer alıyor.

Rockstar Games Instagram Sayfası: https://www.instagram.com/rockstargames/

5 Aralık Saat 17 de GTA Fragmanı Çıkacak!

Rockstar Games, dün yaptığı duyuruyla; GTA 6 trailerının 5 Aralık 17.00’de yayımlayacağını açıklamıştı. Bu konuda yaptığımız haber ile Cepkolik okurlarına söz konusu gelişmeyi duyurmuştuk. GTA 6 İlk Fragmanı 5 Aralık Salı Günü Yayımlanacak haberimizden ilgili içeriğe göz atabilirsiniz.

Galatasaray GTA 6 Duyurusuna Ayak Uydurdu!

Rockstar Games’in GTA 6 duyurusu pek çok oyun şirketi ve oyun için öncü niteliğinde olurken, kısa sürede akıma dönüştü. Bu akıma, oyun sektörü haricinden de pek çok şirket ve oluşum katıldı. Ülkemizin en büyük spor kulüplerinden biri olan Galatasaray da, İngilizce Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla Pendikspor karşılaşmasını GTA 6 duyurusu formatında yaptı. İşte o paylaşım:

IGN’den GTA 6’ya Özel Geri Sayım Yayını!

Oyun sektörünü son derece heyecanlandıran GTA 6 ile ilgili olarak sektörün pek çok paydaşı da farklı etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda, IGN yeni GTA oyununun fragmanı için geri sayım yayını açtı.

GTA 6 Fiyatı 110 Dolar Olacak İddiası!

Grand Theft Auto 6 ile ilgili gelişmeler tüm hızıyla devam ederken, oyunun fiyatı ile ilgili de bir söylenti gündeme bomba gibi düştü. Daha önce oyunun fiyatının 100 doları geçmeyeceği konuşuluyordu. Ancak son gelen duyumlara göre GTA 6 fiyatı 110 dolar olacak. Bununla birlikte, oyunun bölgesel fiyatlandırma ile Türkiye’de 89 dolardan satışa sunulabileceği de gelen bilgiler arasında.