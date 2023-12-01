GTA 6’nın korsan görüntülerini taca çıkaracak hamle geliyor. Oyunun ilk resmi fragmanı, önümüzdeki hafta gamerlar ile buluşacak. Rockstar Games resmi Twitter (X) hesabından yapılan paylaşım ile duyurulan haber sonrasında, #GTA6 etiketi kısa sürede dünya gündemine girmeyi başardı. Bu da, ne denli büyük bir oyuncu kitlesinin oyunu beklediğinin en net kanıtlarından biri olarak ifade edilebilir. Bu doğrultuda GTA 6 ilk fragmanı ile izlenme rekoru da kırabilir.

GTA 6 İlk Fragmanı 5 Aralık Salı Günü Yayımlanacak

Uzun yıllardır geliştirilmeye devam edilen GTA 6 için geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Bilindiği üzere, Kasım ayı içerisinde oyunun geliştiricisi Rockstar Games tarafından yapılan resmi duyuru ile oyun kamuoyuna açıklanmıştı. Aralık ayı içerisinde fragmanı geleceği de bu resmi duyuru sırasında deklare edilmişti.

Aralık ayı başında Oyun Oscarları The Game Awards 2023’ün düzenlenecek olması, GTA 6’nın ilk fragmanının da burada gösterileceği şeklinde yorumlanmıştı ancak, Rockstar Games elini biraz daha hızlı tuttu. Rockstar Games resmi Twitter (X) hesabından yapılan paylaşımda yalnızca şu ifadelerin yer aldığı bir görsel paylaşıldı: “Trailer 1, Salı, 5 Aralık, Saat 17” İşte o paylaşım:

Kısa sürede 100 milyona yakın görüntülenme alan twitin akabinde GTA6 etiketi de Twitter da dünya gündemine girmeyi başardı. Tanıtım fragmanının haberinin dahi bu denli gündem olması, oyuna olan rağbetin net bir göstergesi konumunda.

GTA 6 için sigarayı bıraktı haberimize buradan göz atabilirsiniz.

Youtube, Rockstar Games Gönderisini Alıntılayarak Paylaştı!

GTA 6 ile ilgili olarak Rockstar tarafından paylaşılan gönderiyi alıntılayan video paylaşım platformu Youtube; “Youtube, Rockstar Games’in fragman duyurusu tweetini alıntıladı: “Ve fragmanı nerede bulacağınızı biliyorsunuz” ifadesini kullandı. İşte o paylaşım:

and you know where to find it 😎 https://t.co/9gz8XbL5ee — YouTube (@YouTube) December 1, 2023

The Game Awards 2023’ün Önüne Geçecek!

7 Aralık’ta gerçekleştirilecek Oyun Oscarı The Game Awards da yayımlanması beklenen GTA 6’nın ilk fragmanının bu etkinlikten 2 gün önce yayımlanacak olması, The Game Awards 2023’e de gölge düşürecek. Zira 10 yıla yakın süredir beklenen GTA 6’nın popülaritesi, The Game Awards’ın çok önünde bulunuyor. Bu durumun, The Game Awards da duyurulması planlanan bazı oyunların “takvim değişikliğine gidebileceği” söylentilerinin çıkmasına neden olduğu belirtiliyor.