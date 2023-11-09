GTA 5’in piyasaya çıkmasının üzerinden çok uzun zaman geçmesi, GTA 6 için sabırsızlığa neden olmuş durumda. Serinin tutkunlarına müjdeli haber dün, oyunun geliştiricisi Rockstar Games’ten geldi. Başarılı oyun firması GTA 6’yı duyurduğu paylaşımında; oyunun ilk tanıtım videosunu da Aralık ayı başında yayımlayacağını deklare etti. Oyuncuların yeni konusu ve akıllarındaki soru ise ise 2024 ya da 2025 yılında piyasaya çıkması beklenen GTA 6 fiyatı ne kadar olacak?

GTA 6 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Uluslararası medya organı Bloomberg’in yazarlarından Jason Schreier’in 8 Kasım Çarşamba sabahı kişisel Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşım ve duyurduğu sızıntı ile başlayan süreç, aynı günün akşamında Rockstar Games’in açıklaması ile ete kemiğe büründü. Uzun yıllardır beklenen GTA 6’nın resmi duyurusunun yapılması ile gözler oyunun gelecek ay yayımlanacak ilk videosuna çevrildi.

Oyuna dair gelişmeler yaşana dursun, toplamda 2 milyar dolar gibi dev bir bütçe ile geliştirilen oyunun kaç TL / kaç dolar ile satışa sunulacağı da şimdiden tartışma konusu olmuş durumda. Ülkemizdeki fiyatının dolar / TL kuru özelinde değişiklik göstermesi kaçınılmaz olan GTA 6 fiyatı için oyuncuların pek çok farklı görüşü bulunuyor.

Rockstar Games GTA 6’yı duyurdu haberimiz için buraya göz atabilirsiniz.

Oyuncular, GTA 5 ve Asgari Ücret Kıyaslaması Üzerinden GTA 6 Ne Kadar Olacak Sorusuna Cevap Arıyor!

Türk oyuncuların dolar kuru ile imtihanı bitmiyor. Özellikle son yıllarda yaşanan büyük kur artışı nedeniyle son olarak Steam dahi TL ile oyun satışından vazgeçmiş ve 20 Kasım’dan itibaren dolar kuruna döneceğini açıklamıştı. Bu durum, gelecekte çıkış yapacak oyunların fiyatlarını da doğrudan etkileyecek.

Oyun fiyatlarındaki artış ve dolar kurunun sürekli yükselmesi nedeniyle GTA 6’nın kaç TL olacağı sorusu da akılları meşgul ediyor. İşte oyuncuların bu konuda sosyal medyada yaptığı yorumlardan bazıları:

“80 dolar civarı normal fiyatı, 150 dolar civarı ise premium fiyatı olacaktır diye düşünüyorum. Merkez Bankası anketine göre dolar kuru 50 liraya doğru yol alacak. Bu da, oyunun takribi 4000 TL civarından ülkemizde satışa sunulacağını ortaya koyuyor. Tabi bunda GTA 6’nın 2024’te mi yoksa 2025 yılında mı çıkış yapacağı da önemli bir etken olacak.”

“GTA 6’dan sonra, GTA 7’nin çıkması en erken 2030 yılını bulur, belki de geçer. Bu nedenle GTA 6 kaç TL olursa olsun, gerekirse kredi çeker yine alırım, yapacak bir şey yok.”

“Son dönemdeki bütün iyi oyunlar 59,99 dolardan satışa çıkıyor. GTA 6’nın normal fiyatı da bu olacaktır bence. Dolar kurunu ön görmek imkansız olduğu için dolar bazlı yazıyorum. Karşılığı TL ne kadarsa o kadar olacak.”

“Önümüzdeki 10 yıl yeni bir GTA oyunu çıkmayacağını düşünürsek, kaç para olursa olsun alacağız gibi görünüyor, isterse 10 bin TL olsun, yapacak bir şey yok.”

“GTA 5 çıktığında yıl 2013 idi. Şimdi baktım 2013 yılında asgari ücret 803 TL imiş. GTA 5 de çıktığı sene sanırım 179 TL’ydi. Buradan oran orantı yaparsak, GTA 6 da çıktığı yıl asgari ücretin 4,5’da 1’i filan olacaktır. Yani asgari ücret 20 bini filan bulursa GTA 6 da 4-5 bin TL arası olur sanırım.”