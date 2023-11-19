Çok uzun süredir geliştirilmeye devam edilen GTA 6 için oyuncular da sabırsızlıkla beklemeye devam ediyor. Oyun hakkındaki ilk resmi duyuru nihayet Kasım ayı başında Rockstar Games tarafından yapıldı. Oyuna dair en somut gelişme olan bu duyuru kapsamında; Aralık ayı başında GTA 6 için ilk fragmanın da yayımlanacağı belirtildi. Gelelim GTA 6 haritasına… GTA 6 haritası GTA 5 haritasından takribi 3 kat daha büyük olacak. Detaylara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

GTA 6 Haritası vs. GTA 5 Haritası: GTA 6 Haritası 3 Kat Daha Büyük Olacak!

Twitter (X) de yer alan “Jason From Gta 6” isimli bir hesap, GTA 6’nın haritasını büyük bir emek sarf ederek 3 aşağı 5 yukarı çıkarmış. Bunu yaparken de GTA 6’ya dair bugüne değin sızdırılan kliplerdeki koordinatları kullanmış ve bu koordinatlar üzerinden mesafe hesaplayarak oyunun haritasını ortaya çıkarmayı başarmış.

“Bu Gta 6 haritası, sızdırılan kliplere dayanarak, aralarındaki mesafeyi hesaplamak için her klipte görülen koordinatlardan boyutu aldık. Yeşil alanlar hakkında hiçbir şey bilmediğimiz / görmediğimiz alanlardır. Bu, Gta5’in haritasıyla karşılaştırılan haritadır” diyen Jason From Gta 6 hesabının yaptığı paylaşım ve yayımladığı harita şu şekilde:

This is the Gta 6 map, based on the leaked clips, we got the size from the coordinates seen on each clip to calculate distance between them.

Green areas are the ones we don't know anything about/haven't seen.

This is the map compared to Gta5's map. pic.twitter.com/AP7iARM2s4 — Jason From Gta 6 (@jasonfromgta6_2) November 16, 2023

Bunun ardından bir gönderi daha yayımlayan Jason From Gta 6 hesabı; “Vice City ile Port Gellhorn arasındaki mesafe, GTA 5’in tüm haritasının uzunluğu kadardır” ifadesini kullandı ve şu görseli takipçileri ile paylaştı:

Distance between Vice City and Port Gellhorn is about the length of the whole map of GTA 5. pic.twitter.com/wRqx597Y7k — Jason From Gta 6 (@jasonfromgta6_2) November 16, 2023

GTA 6 Haritası Vice City ve Çevresini Kapsayacak!

Daha önce yayımladığımız haberimizde, GTA 6’ya dair bildiğimiz bütün detayları derlemiş ve Cepkolik okurları ile paylaşmıştık. 12 Ekim tarihli haberimizde, GTA 6 haritasının Vice City ve çevresini kapsayacağını ve GTA 5 haritasından çok daha büyük olacağını deklare etmiştik. GTA 6 hakkında özet bilgiler içerin söz konusu haberimize de buradan göz atabilirsiniz:

GTA 6 2024 Yılında Çıkacak

GTA 6’nın İlk Fragmanı Çıktı mı, Ne Zaman Çıkacak? The Game Awards 2023 de Olabilir!

Kasım Ayı başında resmi duyurusu yapılan GTA 6’nın ilk fragmanının da Aralık ayı başında geleceği deklare edilmişti. Önümüzdeki ay, Oyun Oscarları olarak da tabir edilen The Game Awards 2023 düzenlenecek. The Game Awards da bilindiği üzere yalnızca yılın en iyi oyunları seçilmiyor. Buna ek olarak yeni çıkacak oyunlarla ilgili pek çok detay, video ve bilgi de oyun kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu nedenle The Game Awards 2023 de GTA 6’nın ilk fragmanı gelebilir.

Oyun tutkunlarının bu nedenle bu yıl daha heyecanlı bekledikleri The Game Awards 2023 adayları için de buraya göz atabilirsiniz. Oyun Oscarları esnasında GTA 6 ne zaman çıkacak sorusu da net tarih şeklinde belli olabilir.