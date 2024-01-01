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10 yıla yakın süredir beklenen ve en nihayetinde 2023 yılının sonunda duyurulan GTA 6, yaklaşık 1 aydır oyun sektörü başta olmak üzere eğlence sektörünü kasıp kavuruyor. Aralık ayı başında yayımlanan GTA 6 tanıtım videosu hatırlanacağı üzere milyonlarca kez izlenerek bu alanda bir rekora imza atmıştı. Pek çok farklı uyarlamaları yayımlanan GTA 6 fragmanı şimdi de lego uyarlaması ile geldi. 2023 yılının son günlerinde yapılan GTA 6 Lego fragmanı 2024 yılının ilk günlerinde yüz binlerce kez izlendi, işte detaylar…

GTA 6 Lego Fragmanı 2024 Yılının İlk Günlerine Damga Vurdu!

GTA 6’nın uyarlamalarına bir yenisi daha eklendi. Hatırlanacağı üzere bir Youtube kanalı GTA San Andreas döneminde çıksaydı GTA 6 fragmanı nasıl olurdu sorusuna cevap vermek üzere söz konusu fragman uyarlamasını geçtiğimiz günlerde yayımlamıştı. Sonrasında GTA 6 lego uyarlamalı tanıtım videosu da geldi. İşte yaklaşık 1,5 dakikalık hem GTA 6 hem de lego tutkunlarının beğenisini kazanan o video:

GTA 6 trailer recreated out of Lego.



(via World of Shrimpy) pic.twitter.com/D9NScLdubr — GTA 6 Trailer Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) December 29, 2023

Twitter da pek çok hesapta birden paylaşılan söz konusu video kısa sürede yüz binlerce kez izlenerek önemli bir başarı elde etti. Bunun yanı sıra, Youtube ve diğer sosyal mecralar üzerinden de yayımlanan videonun toplam izlenme sayısı milyonları buldu.

LEGO ve GTA 6 Tutkunları Beğendi!

Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan GTA 6 LEGO uyarlama tanıtım videosunu on binlerce kişi beğendi. Binlerce kişinin hakkında, şahsi sosyal medya hesaplarından olumlu yorumlar yazdığı 1 buçuk dakikalık videoya gelen bazı yorumlar şu şekilde oldu:

“Gerçekten yaratıcı olmuş, çok beğendim; buna Grand Theft Lego diyebilir miyiz?”

“Son derece kreatif olmuş, böyle işlere bayılıyorum. Bunun maketini de yaparlar bence. Devasa bir LEGO GTA 6 maketi ile karşımıza çıkarlarsa hiç şaşırmam.”

“Saygı duyulacak bir işe imza atmışlar. Nereyse bütün ayrıntıları düşünmeleri de çok hoş olmuş. Bu tip işler her zaman oyun dünyasını ve Lego’yu ileri götürmeye devam edecek.”

“Tek kelimeyle mükemmel olmuş, nasıl bu kadar güzel yapabilmişler aklım almıyor doğrusu…”

“Videonun sonundaki 2043 olayını anlamadım. Kaçırdığım bir nokta mı var acaba? Yoksa oyunun çok geç çıkmasına gönderme mi yapıyorlar, onun içinden çıkamadım tam.”