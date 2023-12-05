GTA 6 Tanıtım Fragmanı Rekor Kırdı!

Günümüzün en efsane oyun serilerinden olan GTA, serinin 6. oyunu için bir tanıtım videosu yayınladı. Yayınlanan oyun tanıtım videosu, YouTube üzerinde izlenme rekoru kırdı.

Dünyanın en köklü oyun şirketlerinden olan Rockstar Games’in göz bebeği oyun serisi GTA, 2025 yılında serinin 6. oyununa kavuşuyor. 10 yıl aradan sonra seriye yeni bir oyun gelecek olması, oyunseverleri çılgına çevirmiş gibi görünüyor.

Rockstar Games, tanıtım fragmanını normalde 12 Aralık‘ta (bugün) saat 17.00’de yayınlamayı planlıyordu. Ancak bunun için çok bir süre kalmadığı sırada video internete sızdırıldı ve şirket, gece saatlerinde ani bir kararla YouTube üzerinden paylaştı.

GTA 6’da karşımıza çıkan ilk özellik ise devasa bir oyun haritasına sahip olması. Bununla beraber birçok kişinin çocukluğunu süsleyen Vice City şehrinden de esintiler bizleri karşıladı. Bu durum birçok oyunseveri oldukça heyecanlandırdı. YouTube üzerinden yayınlanan video ile beraber oyunseverler adeta çılgına döndü. Yaklaşık 1 günde tam 74 milyon izlenme elde ederek rekor kırdı.

GTA 6, 2025 yılının son çeyreğinde piyasaya çıkacağa benziyor ancak oyun çıkmadan Rockstar Games tarafından birçok fragmanın daha yayınlanması bekleniyor.

GTA 6 Fragmanı Yayımlandı, Oyun 2025 Yılında Geliyor!