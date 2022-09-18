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GTA VI Oynayış Görselleri Sızdırıldı!

Sızıntılara göre GTA VI'nın oyun hakkında bazı görüntüler sızdırıldı. Buna ekstra olarak yeni çıkacak olan oyun Vice City’ye benzer ve ana karakterlerden birinin kadın olacağı da bilgiler arasında.

Mustafa

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GTA VI

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Günümüzün en çok oynanan oyunlarından biri olan Grand Theft Auto çıkardığı her seride milyonlarca oyuncuya sahip oluyor. GTA V serisinin çıkmasının üstünden 9 yıl geçti. Onca zamanının üstüne halen zirvede ki yerini ve popülerliğini korumakta. Bu durum oyuncuları memnun etse de serinin yeni oyunu olan GTA VI’nın çıkmasını dört gözle bekleyen yoğun bir kitle bulunmakta.

Sızıntılara göre GTA VI’nın oyun hakkında bazı görüntüler sızdırıldı. Buna ekstra olarak yeni çıkacak olan oyun Vice City’ye benzer ve ana karakterlerden birinin kadın olacağı da bilgiler arasında.

Sızıntılara göre GTA yeni çıkacak oyun için oldukça yoğun bir çalışma yürütmekte. Tahmini olarak şirket oyun için 600 milyon dolar harcadığı biliniyor. Yapımcı şirket oyunun çıkış tarihi hakkında 2024 yılını işaret etmekte.

GTA VI
GTA VI

Daha öncede belirttiğimiz gibi GTA VI GTA V’in haritasının 5 katı büyüklüğünde olacağı bilinmekte. GTA V haritasını göze alırsak oldukça büyük bir haritaya sahip.

Şirket oyunun hikaye kısmı için oldukça uzun bir senaryo yazdığını açıkladı açıklamaya göre hikaye kısmının 500-600 saat olacağı söylentiler arasında. Ve oyunda 3 farklı karakter ile oynama şansınız olacak.

Kaliteyi her zaman ön planda tutan şirket aslında GTA V’nin performansından oldukça memnun. Çevrimiçi mod oyunları arasında halen en çok oynanan oyunlardan biri.

Son olarak oyunun, gerçek dünyadan hit parçalar çalan oyun içi radyo istasyonları için şarkı derlemesinin bittiği bildirmişlerdi.

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