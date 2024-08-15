Güç Yüzükleri Dizisinin İkinci Sezonuna Ait 2. Fragman Yayınlandı!

Prime Video ile beraber dizi hayranlarına muhteşem bir deneyim yaşatan Güç Yüzükleri, bu ayın sonunda ikinci sezonu ile izleyici ile buluşacak. İlk bölüme kısa zaman kalırken dizinin 2. uzun fragmanı yayınlandı.

İlk sezonu ile her ne kadar fazla eleştiri de alsa, son zamanlarda çıkan en iyi diziler arasında gösterilen Güç Yüzükleri, ikinci sezona muhteşem bir giriş yapmaya hazırlanıyor. İlk fragmanda da gördüğümüz üzere bu sezon bizi bir dizi macera ve aksiyon bekliyor. İkinci fragmanında yayınlanması ile beraber görüyoruz ki, Galadriel ve Celebrimbor bu sezonun ana kahramanı olacak.

Geçtiğimiz ay yayınlanan ilk uzun fragmanda güç yüzüklerinin dövülmesine yönelik ayrıntılar daha fazla ön plandaydı. İkinci uzun fragmanda ise bu kez güç yüzüklerinin dövülmesi sürecinde Celebrimbor ve Sauron’un ilişkisi ön plana çıkıyor.

Güç Yüzükleri’nin ikinci sezonu 29 Ağustos tarihinde Amazon Prime Video aracılığı ile izleyiciye kavuşacak. Birçok dizi eleştirmenin yaptığı açıklamalara göre, ilk sezonda yapılan hatalara bu sezonda yer verilmeyecek.

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